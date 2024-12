BEPOSITIVE présente les nouvelles animations de son édition 2025

Un championnat organisé pour la première fois en France

C’est maintenant officiel, le salon BEPOSITIVE accueillera la compétition des European Solar Games.

Ce championnat, organisé par le groupe Enstall (dont la marque Esdec est historiquement présente sur le salon) met en compétition des installateurs de panneaux photovoltaïques, avec l’objectif de sensibiliser le public à la sécurité et à la qualité des installations.

Lancée en 2019, cette rencontre se déroule régulièrement lors de plusieurs événements européens consacrés aux EnR, notamment en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Pour la première fois en France, les European Solar Games se dérouleront durant les 3 jours du salon BEPOSITIVE. Un espace de 140 m² sera entièrement dédié à la compétition.

Au programme :

Entre 8 et 12 équipes (binômes) d’installateurs Français en compétition ;

(binômes) d’installateurs Français en compétition ; Plusieurs épreuves pour s’affronter sur les 2 premiers jours : 1h pour poser 6 panneaux photovoltaïques sur une toiture ;

pour s’affronter sur les 2 premiers jours : 1h pour poser 6 panneaux photovoltaïques sur une toiture ; Un jury d’experts pour les évaluer ;

pour les évaluer ; Une finale avec les 2 meilleurs binômes le dernier jour.

Des nouveaux temps forts pour 2025

→ L’Agora, un espace de réflexion et d’échanges intersectoriels

Cette édition 2025 inaugure l’Agora, un nouvel espace conçu pour aborder des thématiques stratégiques et transversales liées aux marchés de l’énergie et du bâtiment.

Ouvert à tous les acteurs de la filière, l’Agora accueillera des tables rondes animées par des experts et pilotées par un animateur, encourageant échanges et débats sur les grands enjeux qui dessinent l’avenir des secteurs.

→ Des cycles de conférences thématiques à ne pas manquer

À destination des développeurs de projet EnR, porteurs de projets agricoles et collectivités, le SER et l’INES organiseront le mardi 25 mars une conférence sur inscription sur le sujet de l’agrivoltaïsme.

Le photovoltaïque agricole offre une voie prometteuse vers un avenir où l’agriculture et l’énergie renouvelable se renforcent mutuellement, contribuant ainsi à une sécurité alimentaire durable et une gestion responsable des ressources.

Un an après la publication du décret agri-pv, l’objectif est de faire le point sur les défis technologiques, économiques et réglementaires subsistant. A la croisée de ces enjeux, les bonnes pratiques en matière de partage de la valeur sont à étudier de près pour la réussite des projets agrivoltaïques.

Autre sujet au coeur de l’actualité, les matériaux biosourcés. Isolants, construction paille et bétons biosourcés auront la part belle dans le cadre d’un cycle de conférences organisé par BioBuild Concept.

Journée ActiDay dédiée à la menuiserie

Le Groupement Actibaie organisera une journée thématique axée sur le secteur de la menuiserie le jeudi 27 mars. L’espace Agora accueillera une plénière autour de la transition énergétique.

2 ateliers auront également lieu sur le forum exposants :

INNOVATION : IA, quelles solutions pratiques pour nos métiers ?

: IA, quelles solutions pratiques pour nos métiers ? ÉCONOMIE : Quelles aides pour la transition écologique des entreprises ?

Les incontournables

→ Les BEPOSITIVE Awards mettront en lumière les dernières innovations et valoriseront les nouveautés et les évolutions technologiques des filières énergie et bâtiment. Pour cette édition, une sélection sera faite en amont du salon afin de déterminer 4 nominés par catégorie : production EnR, génie climatique et électrique, bâtiment et construction et bois énergie. Ce ne sont pas moins de 16 pitchs qui seront présentés le premier jour. Prix supplémentaire cette année : le vote du public.

→ Trois espaces de workshops, chacun consacré à une thématique spécifique : énergies renouvelables, bâtiment, et génie climatique/bois énergie. Des démonstrations, animées par les partenaires du salon, offriront l’opportunité aux participants d’échanger sur des retours d’expérience et des cas pratiques.

→ Un forum exposants dédié aux prises de parole des entreprises exposantes pour présenter leurs innovations et projets réalisés.

→ Un espace emploi-formation avec la présence d’une dizaine d’organismes de formation et la mise en avant d’offres d’emploi, en partenariat avec Emploi-Environnement.

