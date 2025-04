Alors que la Commission européenne travaille sur de nouvelles normes, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) monte au créneau pour dénoncer les fausses rumeurs autour du chauffage au bois domestique.

Alors que la Commission européenne planche sur une nouvelle réglementation pour les équipements de chauffage, une rumeur persiste : le chauffage au bois domestique serait menacé d’interdiction d’ici 2027.

Une idée fausse, que le Syndicat des énergies renouvelables (SER) s’emploie à corriger, en rappelant qu'environ 50 millions de foyers européens, dont 8 millions en France, utilisent le bois pour se chauffer.

Dans l’Hexagone, il s’agit même de la première source de chaleur renouvelable, représentant 25 % de la consommation du secteur résidentiel.

Une filière en pleine transformation

Le chauffage au bois n’a plus grand-chose à voir avec les cheminées d’antan. En vingt ans, les équipements ont connu un bond technologique majeur.

Grâce au développement du label Flamme Verte, aux efforts des industriels et à l’évolution des normes, les appareils modernes sont à la fois plus performants et plus sobres, affirme le syndicat. Chiffres à l'appui : avec un poêle ou une chaudière de dernière génération et un combustible sec (humidité < 23 %), la consommation de bois peut chuter de 30 %.

Cette dynamique porte déjà ses fruits. En dix ans, la consommation globale de biomasse a baissé de 18 %, malgré une hausse de 11 % du nombre d’appareils installés.

Si la tendance se poursuit, le chauffage au bois domestique pourrait, d’ici 2035, fournir 31 % de chaleur supplémentaire… tout en consommant 18 % de biomasse en moins.

Selon le SER, la chaleur produite par les foyers équipés équivaut à celle de dix réacteurs nucléaires.

2027 : vers une réglementation, pas une interdiction

Le point d’achoppement actuel concerne l’évolution du règlement européen sur l’écoconception (ou "Ecodesign"), applicable aux fabricants d’équipements à partir de 2027.

L’objectif ?Mieux encadrer les performances énergétiques et les émissions des nouveaux appareils. En aucun cas, il ne s’agit d’interdire l’usage du chauffage au bois pour les particuliers.

« J’entends ici ou là que cette solution de chauffage pourrait être interdite à partir de 2027. C’est faux », insiste Jules Nyssen, président du SER. « Le SER travaille avec les instances européennes et françaises pour définir les critères des futurs règlements. Ces derniers ne concerneront que les fabricants, pas les consommateurs ».

Autre idée reçue : le chauffage au bois serait incompatible avec une bonne qualité de l’air. Là encore, les progrès sont notables. Selon plusieurs analyses récentes, le chauffage au bois domestique représente aujourd’hui moins de 22 % des particules fines mesurées.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock