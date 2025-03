L’union Synetam publie un livre blanc sur les conduits de fumée pour le chauffage individuel bois. Les installateurs peuvent y retrouver les règles de l’art pour leur dimensionnement.

« L’installation d’un appareil de chauffage individuel au bois(poêle, insert, ...) nécessite un système d’amenée d’air comburant et un système d’évacuation des produits de combustion. Ces deux systèmes doivent être correctement dimensionnés pour garantir la sécurité, et assurer le bon fonctionnement et le meilleur rendement de l’appareil de chauffage », expose Synetam, union des fabricants d’équipements et d’ustensiles pour la restauration et les arts culinaires.

Il existe deux moyens de dimensionnements : par calcul - sur abaque ou outil numérique - ou une validation par essai de couplage entre appareil de chauffage bois et conduit de fumée.

Or, selon deux études réalisées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) pour le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), des différences de performance existent entre cette première méthode théorique, et la seconde, plus pratique.

D’où le lancement, par la Commission Conduits de fumées de Synetam, sur les règles de l’art de validation du dimensionnement des conduits de fumée, spécifiquement aux installations de chauffage individuel au bois.

Un dimensionnement variant selon divers paramètres

Le livre blanc compile les règles de positionnement du débouché et la méthode de dimensionnement. Le procédé varie donc selon trois paramètres, à savoir : le type d’appareil (à bois bûche ou à granulés), d’installation (traditionnelle ou non) ou de configuration (conduit séparé ou système concentrique).

Dans ses 13 pages, le document décrypte les limites actuelles d’usage de la méthode de calcul thermoaéraulique en vertu de la norme référente NF EN 13384-1, appliquée pour les configurations avec système concentrique. Synetam indique que « pour les installations traditionnelles, la méthode de la norme NF EN 13384-1 est éprouvée et des abaques peuvent également être utilisés pour les cas courants d’installations dans la limite de leurs hypothèses ».

En ce qui concerne les installations non traditionnelles « dans l’attente de la fin des travaux de révision de la norme NF EN 13384-1 en cours, les prescriptions des fabricants sont à privilégier », souligne l’Union.

Pour consulter le document, cliquer ici.

Virginie Kroun

Photo de Une : Synetam