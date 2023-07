À l’approche de la trêve estivale, Icade fait le point sur son activité de cette première moitié de 2023. Son chiffre d’affaires progresse, sa dette nette recule, notamment grâce à la vente de sa filiale santé. En parallèle, l’entreprise immobilière se penche sur son activité bureaux.

Après Gecina et Covivio, c’est au tour d’Icade, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de présenter son dernier bilan, ce lundi 24 juillet.



« Dans un environnement complexe sur les marchés de l’investissement tertiaire et de la promotion, la performance opérationnelle et financière au premier semestre, avec un cash-flow net courant en légère hausse, reflète la résilience du groupe et la solidité de ses fondamentaux », annonce dans un communiqué Nicolas Joly, directeur général d’Icade.



Le recul de la dette nette porté par la cession de la filiale santé ?



Premiers chiffres : la foncière de bureaux et le promoteur logement/tertiaire/équipement public enregistraiten ce 1er semestre un chiffre d’affaires de 697 millions d’euros, soit une progression d’1 % sur un an. Le cash-flow net courant - ou flux de trésorerie, soit la rentabilité - culmine à 111 millions d’euros, en hausse de 0,4% à périmètre constant et en baisse de 46 % en valeur absolue.

Ces comptes semestriels intègrent encore la contribution de la filiale santé d’Icade, dont l’entreprise s’est séparée en mars, à la signature d’une cession à la société de gestion immobilière Primonial REIM. Pour rappel, cette activité rassemblait des établissements en France, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal. Icade en a déjà cédé 63 %, fin décembre dernier, pour un montant d’1,4 milliard d’euros.

Un montant qui lui a permis de faire reculer sensiblement sa dette nette à 2,9 milliards, contre 6,6 milliards fin décembre 2022, selon l'AFP. « Avec la réalisation de la première étape de la cession de nos activités de Santé, annoncée le 5 juillet dernier, Icade dispose d’une structure financière et d’un niveau de liquidité très solides pour faire face aux nouveaux enjeux à venir », commente son DG.

Côté foncière tertiaire, les revenus locatifs s’élèvent à 181 millions d’euros au 30 juin 2023, ce qui revient à une évolution de 2,2 % à périmètre constant sur un an. Le cash-flow net courant enregistre près de 100 millions d’euros (+4 % hors cessions 2022 et 2023). L’activité promotion, quant à elle, concentre le plus de CA, qui monte à 583 millions d’euros (+1,7 % par rapport juin 2022). Le cash-flow net courant est à 13,6 millions d’euros (+4,8 %), tandis que le taux de marge atteint les 5,7 %.

Selon Nicolas Joly, le dividende courant sera fixé au « minimum légal » et supérieur à celui versé en 2022, qui était de 4,33 euros.



Un « travail de fond » sur la revue des actifs bureaux



En parallèle, Icade a entamé « un travail de fond sur la revue de [ses] actifs bureaux », évoque à l’AFP Nicolas Joly. L’idée est de les céder ou transformer les bureaux devenus obsolètes. « À peu près les trois-quarts de nos actifs bureaux sont adaptés pour répondre aux questions de centralité, de flexibilité et environnementales », rapporte à l'AFP le directeur général d’Icade. Le reste se partage entre les bureaux situés dans les territoires « en sur-offre » et ceux obsolètes.

La filiale immobilière de CDC mise sur son activité promotion immobilière pour accompagner ces transformations. « Le produit de cette vente doit être partagé en deux temps avec les actionnaires, auxquels sera proposé un dividende exceptionnel de 2,54 euros en 2024 puis à nouveau en 2025 », lit-on dans la dépêche AFP.

Les contours de ce chantiers seront révélés dans une feuille de route entre fin 2023 et début 2024.

« Dans le contexte de la construction de notre nouvelle feuille de route afin de pouvoir donner de la visibilité à moyen terme aux actionnaires, je suis heureux de partager aujourd’hui mes convictions quant à la qualité de notre portefeuille, la complémentarité de nos métiers et notre leadership RSE, qui seront autant d’atouts différenciants pour Icade demain », conclut Nicolas Joly.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock