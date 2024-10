Aménagement intérieur des bureaux de Contentful à Berlin avec HIMACS par le studio T3

Le studio de création T3, fondé par les designers Melissa Amarelo et Stephanie Lund, a été choisi pour réaménager plusieurs espaces clés des nouveaux bureaux de la start-up berlinoise Contentful. En misant sur des matériaux de qualité tels que HIMACS dans la teinte Terrazzo Classico, T3 a réussi à créer des meubles aux formes douces et organiques qui s’intègrent parfaitement au design contemporain de l'espace.

Design des espaces : Entrée, café, salles de réunion et espaces communs

Les designers de T3 ont appliqué leur approche innovante dans la création de meubles uniques pour l'entrée, l'espace café, les salles de réunion et les espaces communs. L'utilisation du Solid Surface HIMACS a permis de donner vie à des meubles aux formes courbes et harmonieuses. Ce matériau est parfait pour des designs aux joints invisibles et à la surface lisse, créant une atmosphère accueillante et élégante.

Un accueil chaleureux grâce à des meubles sur mesure

L'espace d'accueil, véritable carte de visite des bureaux, se distingue par son design arrondi et moderne. La banque d’accueil, conçue avec soin par T3, attire immédiatement l'attention grâce à ses courbes et sa base fine qui lui confèrent légèreté, malgré sa taille imposante de 3,3 mètres. Elle dispose de deux postes de travail ergonomiques avec des sorties de câbles discrètes et un espace de rangement intégré.

HIMACS : Le matériau idéal pour un design innovant et durable

Pour concrétiser leur vision, les designers avaient besoin d’un matériau flexible et résistant. HIMACS s'est avéré être la solution parfaite, offrant des caractéristiques essentielles comme la polyvalence, la durabilité et la capacité à créer des surfaces sans joints. De plus, sa surface non poreuse répond aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces publics et professionnels à forte fréquentation.

Espaces d'attente et mobilier sur mesure

Les zones d'attente sont composées de banquettes sur mesure fabriquées à partir de HIMACS, formant un îlot fluide sans aucune jonction visible. Ce design épuré, combiné à des façades lisses et des jardinières intégrées, contribue à une harmonie visuelle dans l’ensemble des bureaux de Contentful.

Un design contemporain et fonctionnel

Le studio T3 a parfaitement répondu aux besoins de Contentful en créant un environnement de travail moderne et accueillant. Grâce à l’utilisation de matériaux innovants comme HIMACS, ils ont réussi à allier design et fonctionnalité, offrant ainsi un espace où l'esthétique et la praticité se rencontrent.

Architectes : WAF Architekten | Wewelsiep Asipowicz Forsting Partnerschaft mbB

Architecture du bâtiment : RKW Architektur + | Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH

Design Intérieur : toi toi toi creative studio

Fabrication HIMACS : Markmann & Sabban Objekteinrichtung

Menuiserie : Discher Tischlerei GmbH

Fournisseur HIMACS : Klöpfer Surfaces

Matériau : HIMACS Terrazzo Classico Q001

Photographie : © koy & winkel fotografie