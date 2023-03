Achat dans le neuf : les économies, première motivation des Français

En marge de la quatrième édition de son salon sur l’immobilier neuf, le groupe Particulier à Particulier (PAP) publie les résultats d’une étude portant sur le marché du logement neuf.

Pour réaliser cette étude, le groupe s’est appuyé sur les 67 933 demandes d’informations effectuées sur le site Immo Neuf entre le 1er octobre 2022 et le 19 février 2023. On apprend notamment que 68,7 % des personnes souhaitant acheter dans le neuf recherchaient leur résidence principale (+4 points), soit moins d'investisseurs.

Autre enseignement : le budget moyen est en baisse de 6,6 % par rapport à 2022, et s'établit à 333 400 €, dans un contexte économique plus compliqué, avec la hausse des taux de crédits immobiliers, l'inflation, et la baisse de pouvoir d'achat.

Parallèlement, PAP a mené un sondage auprès de 2 594 acheteurs dans le neuf. Environ 60 % avaient plus de 50 ans (contre seulement 11 % de moins de 30 ans), soit des chiffres similaires à l'immobilier ancien, explique Corinne Jolly, présidente de PAP, qui souligne qu'il s'agit souvent de personnes arrivant à la retraite, ayant déjà acheté il y a 20 ou 30 ans, et n'ayant pas forcément besoin de demander un prêt. Les logements les plus plébisicités sont des trois pièces, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit souvent de séniors sans enfants à charge. Suivent ensuite les deux pièces, davantage plébiscités par les investisseurs.

Répartition des acheteurs par tranches d'âge. Source : étude PAP

Les économies d'énergie et la transition énergétique, des facteurs importants

Le contexte géopolitique, avec la crise des énergies, a également fait évoluer les motivations des Français. Ainsi, en choisissant le neuf, 61 % des acheteurs cherchent avant tout à faire des économies d'énergie.

Plus surprenant, 30 % se soucient des réductions d'émissions de CO2. Des préoccupations environnementales que les promoteurs et constructeurs de maisons individuelles ont bien compris. Il faut dire que la réglementation est de plus en plus contraignante avec la nouvelle RE2020, qui les incite à privilégier des matériaux plus écologiques, et à proposer des installations de domotique favorisant les économies d'énergie.

Le facteur de la transition énergétique. Source : étude PAP

Acheter dans le neuf : des atouts pour le portefeuille

Concernant les atouts du neuf, 81,3 % des acheteurs placent d'ailleurs en tête la garantie d'avoir un logement aux dernières normes environnementales. Les arguments économiques sont importants, puisque vient ensuite l'absence de travaux à réaliser pendant plusieurs années (80,8 %), les frais de notaires réduits (71,5 %), les garanties juridiques telles que la garantie décennale (48 %), et le dispositif de défiscalisation Pinel (19,8 %). Ce dernier argument convainc en rechange davantage les investisseurs, à hauteur de 57,1 %.

Les motivations des acheteurs dans le neuf . Source : étude PAP

Interrogés sur leurs préférences en termes de matériaux de construction, les acheteurs sont 38,8 % à ne pas s'en soucier. La brique, la pierre de taille et le béton arrivent ensuite en tête, autour de 25 %. Mais le bois et les matériaux biosourcés et géosources (chanvre, paille, lin, terre crue...) ne sont pas en reste, avec respectivement 18,6 % et 14,7 %.

Les matériaux privilégiés. Source : étude PAP

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock