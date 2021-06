Action Logement et Cerqual Qualitel Certification encouragent la création de logements HQE

Action Logement Services et Cerqual Qualitel Certification ont annoncé, vendredi 25 juin, s’associer pour encourager la production de logements de haute qualité environnementale (HQE). Un partenariat proposé aux 222 villes du programme national Action Cœur de Ville (ACV). Les détails.

Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Partenaire du programme national Action Cœur de Ville (ACV), le groupe annonce s’associer avec Cerqual Qualitel Certification afin de proposer aux habitants des 222 villes moyennes réparties sur l’ensemble du territoire, des logements de haute qualité technique, énergétique et environnementale. L'objectif ? Répondre aux enjeux de transition écologique, de confort et de santé pour améliorer le quotidien des occupants.

Les projets d’habitat locatif social, PLUS-PLAI (et PLS si non majoritaires et mixés avec PLUS et/ou PLAI), répondant aux exigences du label BBC Rénovation, HPE Rénovation ou à celles de la certification NF Habitat HQE RT 2012 -20%, pourront ainsi bénéficier d'une subvention forfaitaire d'Action Logement. « Une remise sur les coûts de certification sera également proposée aux maîtres d’ouvrage », ajoutent également les partenaires.

Cerqual Qualitel Certification aura pour mission d'accompagner les maîtres d’ouvrage dans la formation et la démarche de certification NF Habitat – NF Habitat HQE mais également dans l’obtention des labels énergétiques HPE Rénovation et BBC Rénovation (Bâtiment Basse Consommation Rénovation).

Marie Gérald

Photo de une : ©Action Logement