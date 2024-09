Logement abordable : un partenariat signé au Congrès HLM

En ces temps de crise pour le logement neuf, la solidarité est de mise. Ainsi, Action Logement, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) et le Pôle Habitat FFB annoncent avoir signé un partenariat en faveur du logement abordable et de la relance du secteur.

À l’occasion du Congrès HLM se tenant à Montpellier, Action Logement Immobilier, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) et le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ont signé une convention de partenariat.

L’objectif : aider à la reprise du secteur du logement neuf, qui subit une crise profonde depuis plusieurs mois, mais aussi favoriser le logement des Français et la mobilité des salariés.

Pour rappel, en juillet 2023, l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « 30 000 logements pour l’emploi » avait permis à Action Logement d’acquérir 34 400 logements en VEFA auprès des promoteurs.

« Les conséquences liées à la chute de la production de logements libres et sociaux touchent l’ensemble des territoires. Action Logement a déjà démontré en 2023 sa capacité à soutenir les promoteurs avec le plan ‘’30 000 logements pour l’emploi’’ qui a dépassé les objectifs fixés. Ce partenariat avec le Pôle Habitat FFB et la FPI est une nouvelle étape dans l’engagement du groupe paritaire et une réaffirmation de notre responsabilité en tant qu’acteur majeur, solidaire du secteur du logement abordable qui est stratégique pour la France », a réagi Bruno Arcadipane, président du groupe Action Logement.

Un partenariat pour soutenir le logement neuf

À travers ce nouveau partenariat, les trois acteurs s’engagent à soutenir le logement abordable (locatif social, intermédiaire, accession) sur la période 2024-2027, au travers de la modernisation des processus constructifs, la production de logements abordables au meilleur coût, le développement des filières de construction durable, ou encore la promotion des achats responsables.

« Au moment où l’ensemble de la filière construction est éprouvée par des circonstances économiques à un degré jamais atteint, ce partenariat entre Action Logement, la FPI et le Pôle Habitat FFB est une nouvelle marque de la solidarité qui se manifeste chaque fois que nécessaire entre ces acteurs majeurs. Ensemble, mobilisés pour soutenir la production de logements abordables et contribuer à la reprise de l’activité économique d’un secteur stratégique pour les Français et la Nation », a de son côté commenté Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB.

Cette convention sera déclinée par plus d’une trentaine de promoteurs en France métropolitaine et en Outre-Mer.



Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock