Bureaux franciliens : la demande a baissé en 2023

La demande de bureaux en Ile-de-France en 2023 a enregistré une chute des installations d'entreprises. Malgré un rebond antérieur, la demande n'a pas retrouvé son niveau d'avant la covid-19, et laisse entrevoir un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande dans cette région centrale du marché immobilier français.

Selon les données révélées par le groupement Immostat, les installations d'entreprises dans des bureaux en Île-de-France ont subi une baisse significative (-8 %) au cours de l'année 2023.

La demande totale pour des espaces de bureaux, mesurée par la combinaison des ventes à l'occupant et des nouvelles locations, a atteint 1,93 millionde mètres carrés en 2023. Une chute par rapport aux 2,11 millions de mètres carrés enregistrés en 2022, soit une diminution de 12 % par rapport à la moyenne observée au cours de la dernière décennie.

Des acteurs majeurs du secteur immobilier, tels que la société de conseil CBRE, soulignent que cette baisse est multifactorielle. Elle découle non seulement de paramètres économiques tels qu'une « croissance économique molle » et une « inflation élevée », mais également des évolutions structurelles liées aux nouveaux modes de travail, notamment le recours massif au télétravail.

La demande de bureaux ne retrouve pas son niveau pré-pandémique

Malgré un rebond constaté l'année précédente, la demande de bureaux en Île-de-France n'a pas retrouvé son niveau pré-pandémique. Néanmoins, certains secteurs résistent mieux que d'autres. Le centre de Paris et la première couronne sud de la banlieue demeurent des zones très recherchées, affichant des niveaux de demande dépassant les tendances à long terme.

En revanche, dans le reste de la région francilienne, la demande se montre plus « timide », commente Alexandre Fontaine, directeur exécutif de l'agence Bureaux IDF de la CBRE, et « cela se ressent sur les dynamiques d'offres et de loyers », ajoute-t-il.

Pendant ce temps, l'offre de bureaux en Île-de-France continue de croître (+2,7 %) au cours de cette année écoulée pour atteindre 4,759 millions de mètres carrés immédiatement disponibles. Ce chiffre représente plus du double de la demande effectivement placée, soulignant un déséquilibre important entre l'offre et la demande dans cette région.

Marie Gérald (avec l'AFP)

Photo de Une : AdobeStock