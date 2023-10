Malgré le contexte économique et financier peu porteur, les entreprises se sont montrées plus actives sur le plan immobilier au cours du dernier trimestre. Un total de 485 000 mètres carrés d'espaces commerciaux ont été commercialisés en Île-de-France. Un chiffre néanmoins en recul de 12 % par rapport à l'année précédente.

Au T3 2023, le marché immobilier francilien a été marqué par des transactions de grande envergure, notamment 17 signatures totalisant près de 164 000 mètres carrés, selon la dernière conjoncture de JLL, société de conseil en immobilier d’entreprise et de gestion d'investissements immobiliers.

Ce trimestre, ce sont les secteurs traditionnels tels que les cabinets d'avocats, les banques, les assurances, et les médias qui ont animé le marché. Cependant, malgré 40 transactions totalisant 419 300 mètres carrés depuis le début de l'année, ce segment de surface est toujours en dessous de la moyenne, en raison des changements en faveur du télétravail.

Le segment des petites et moyennes surfaces (moins de 1 000 mètres carrés) a connu une baisse un peu plus importante (-11 %), mais se rapproche de sa moyenne à long terme.

En revanche, pour les surfaces intermédiaires (1 000 - 5 000 mètres carrés), les baisses sont plus prononcées, de -18 % et -10 % respectivement.

Le marché immobilier ressent le manque d’offre

Avec un taux de vacance inférieur à 4 %, le marché immobilier parisien commence à ressentir le manque d'offre, entraînant une baisse d'activité plus marquée par rapport à la moyenne régionale (-19 % vs -11 % en un an). La demande reste forte, notamment dans les arrondissements centraux. À l'exception de Paris 5/6/7, qui enregistre une hausse d'activité de 44 % en un an.

L'offre immédiate en Île-de-France continue de croître (+3 % sur les 3 derniers mois, +12 % sur un an), atteignant 4 633 000 mètres carrés fin septembre 2023, avec un taux de vacance de plus de 8 %. La segmentation du marché s'accentue avec une réduction de la vacance dans les secteurs tendus (2,3 %), et une augmentation dans les secteurs en surabondance tels que Péri-Défense (22,3 % de vacance) ou les 1ères Couronnes (15,6 % au total).

« On observe depuis peu, dans les secteurs les plus tendus, une compétition accrue entre les utilisateurs, rendant les négociations incertaines jusqu'à la signature des baux. Au regard du faible choix d’immeubles qui s’offrent à elles, les entreprises se décident vite. Cette situation participe au maintien de valeurs locatives historiquement élevées », commente Marie Martins, directrice Tenant Representation France chez JLL.

« Au regard du chiffre de demande placée à fin septembre et des transactions en cours de négociation, nous anticipons un niveau de demande placée autour d’1,9 million de m² sur l’ensemble de l’année 2023», ajoute Yannis de Francesco, directeur exécutif Agence Bureaux Île-de-France chez JLL.

Les investissements ont la vie dure

Cependant, sur le front de l’investissement, la situation est bien différente. Face à l'instabilité des conditions financières et à la diminution des liquidités disponibles, les volumes investis ont chuté au cours de l'été, avec seulement 1,1 milliard d'euros placés en région parisienne au 3ème trimestre 2023, soit une baisse de 44 % par rapport au trimestre précédent.

Depuis le début de l'année, le marché de l'investissement en Île-de-France totalise seulement 5,5 milliards d'euros investis, accusant une baisse de 56 % sur un an.

Quant aux bureaux, ils ont repris du terrain, avec près de 3,7 milliards d'euros depuis le début de l'année, tandis que les commerces ont connu une baisse significative pour atteindre seulement 110 millions d'euros investis au 3ème trimestre.

Les investisseurs étrangers sont peu présents (10 % de l'activité) mais affichent une part de marché de 28 % sur l'ensemble de l'année. Les investisseurs français, notamment les collecteurs d'épargne, sont restés actifs.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock