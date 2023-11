Le ministre du Logement a signé la première « convention territorialisée » dédiée au logement social, ce jeudi à Dijon. D'une durée de trois ans, elles ont pour but de relancer la production de logements sociaux et intermédiaires en préférant des objectifs par territoire, plus adaptés aux réalités locales.

Le ministre délégué au Logement, Patrice Vergriete, a affirmé jeudi son engagement à « mettre des moyens » afin de dynamiser la construction de logements sociaux, malgré la récente hausse des prix fonciers. L'objectif : répondre aux besoins urgents de la population en termes de logement social. « 2024 doit être l'occasion de sortir des logements sans attendre deux ans que le foncier baisse. Il y a 2,4 millions de demandeurs de logements sociaux en France. On va déroger et mettre les moyens », a déclaré le ministre, après la signature de la première convention territorialisée pour le logement social à Dijon. S'appuyer sur des réalites locales plutôt qu'un objectif national Ces conventions, d'une durée de trois ans, ont pour objectif de relancer la production de logements sociaux et intermédiaires en fixant des objectifs adaptés à chaque territoire, selon les réalités locales plutôt qu'un objectif national global. « On s'en fiche du nombre national, c'est saugrenu. L'important est de savoir combien il en faut à Dijon, à Dunkerque, à Paris… », a souligné le ministre lors de sa visite à la tour Elithis de Dijon, l'un des premiers édifices à énergie positive en France. Le ministre a ainsi évoqué les objectifs nationaux de production de logements sociaux, soulignant que l'ancienne approche n'a pas atteint ses objectifs. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, le nombre d'autorisations de nouveaux logements sociaux a diminué, suscitant les critiques de la partie du secteur HLM qui accuse l'exécutif de faire des économies au détriment de l'habitat social. En 2023, le gouvernement prévoit environ 85 000 autorisations de logements sociaux en France métropolitaine, alors que l'Union sociale pour l'habitat estime qu'il en devrait 198 000 par an pour répondre aux besoins démographiques et résorber le mal-logement. Le maire de Dijon, François Rebsamen, a réitéré son engagement envers la construction durable de logements, soulignant la nécessité de contrats locaux entre l'État et les collectivités pour stimuler l'offre. « Il y a, à Dijon, 10 000 besoins de logements. Nous nous engageons à en construire 1 600 par an sur trois ans et dès 2024 », a-t-il déclaré. En vue d'une décentralisation plus poussée du logement social, un projet de loi est attendu au premier semestre 2024. Les HLM, qui représentent 4,8 millions de logements et environ 15 % des ménages français en tant que locataires, restent au cœur de cette initiative. Marie Gérald (avec AFP) Photo de une : Adobe Stock