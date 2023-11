À la faveur de taux d’intérêt bas et à l’issue de la crise sanitaire, nombreux sont les Français à avoir acquis une résidence secondaire ces 6 dernières années. 25 062 résidences secondaires ont ainsi été construites en France depuis 2017, dont 62 % situées dans les régions de la côte ouest.

Entre 2017 et 2022, la construction de résidences secondaires a bondi, selon une étude s’appuyant sur les chiffres des permis de construire publiés par le ministère de la Transition écologique.

62 % des résidences secondaires ont été construites sur la côte ouest depuis 2017

Sur cette période, 25 062 résidences secondaires auraient été construites en France, dont 62 % situées sur la côte ouest, et principalement dans les régions Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Cette spécificité géographique peut notamment s’expliquer par un attrait pour le littoral atlantique, mais aussi par des prix de la construction au m2 plus avantageux que dans le Sud-Est. Il faudrait ainsi compter 1 540 € au m2 pour le prix de la construction en Bretagne, 1 470 € en Nouvelle-Aquitaine, et même 1 440 € en Occitanie. Le prix des terrains pouvant également être jusqu’à 4 fois moins cher que sur le littoral varois ou dans les Alpes-Maritimes.

Ainsi, durant ces 6 dernières années, 4 499 nouvelles résidences secondaires ont été construites en Bretagne, contre 1 586 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Outre la côte atlantique, la Normandie reste également très prisée, notamment des Parisiens, bien que les prix soient parfois élevés, notamment sur la côte fleurie.

Crise du logement : une part de résidences secondaires parfois inquiétante

Dans le top 3 des villes ayant vu le plus de résidences secondaires se construire depuis 2017, Sarzeau (Morbihan) arrive en tête, avec 228 constructions, devant Niort (Deux-Sèvres), comptabilisant 128 résidences secondaires neuves, et Saint-Hilaire de Riez (Vendée), avec un total de 103.

À certains endroits, la part de résidences secondaires devient même inquiétante, faisant monter les prix et empêchant les locaux d’accéder à la propriété, avec par exemple 44,9 % de résidences secondaires dans la communauté d’agglomérations de la presqu’île de Guérande.

Ce boom des constructions de résidences secondaires s’est notamment observé au sortir de la crise sanitaire, puisqu’entre janvier et avril 2021, les demandes ont augmenté de +30 % par rapport à un an plus tôt. En période de post-confinement, l’envie d’espace et de nature s’était fait particulièrement ressentir chez les Français. Cette tendance s’amenuise toutefois aujourd’hui, dans un contexte d’inflation et de remontée des taux d’intérêt.

Concernant le profil-type des acquéreurs de résidences secondaires, il s’agit majoritairement de couples ayant au moins un enfant (59 %), âgés d’en moyenne 44 ans, et disposant de revenus autour de 5 700 nets mensuels.

