Construction de logements : la chute s’aggrave sur 12 mois

Le mois dernier, les permis de construire et les mises en chantier baissaient respectivement de -18 % et -11 % entre juin 2022 et mai 2023 par rapport au 12 mois précédents. Un mois plus tard, la chute s’amplifie, avec -19,6 % et -12,4 %.

Les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique montrent que la même tendance se poursuit pour la construction de logements. Si les permis de construire enregistrent une légère embellie à fin juin, avec +4 % par rapport à mai, la baisse se poursuit sur les trois derniers mois, avec -3,2 % par rapport au trimestre précédent. De juillet 2022 à juin 2023, les permis de construire dégringolent même de -19,6 % par rapport aux 12 mois précédents, représentant 100 600 permis en moins, ce qui explique pourquoi les professionnels du bâtiment et de l'immobilier parlent d'une crise du logement neuf. Les maisons individuelles davantage impactées Dans le détail, la chute des permis de construire est plus marquée pour les logements individuels, avec -33,1 % pour l’individuel pur, et -26,2 % pour l’individuel groupé, contre -12,8 % pour les logements collectifs. Côté mises en chantier, ces dernières baissent de -3,7 % entre mai et juin 2023, et de -12,4 % sur 12 mois, ce qui représente 47 500 chantiers commencés en moins. Là encore, les logements individuels purs ont le plus souffert, avec -17,2 %, devant les logements individuels groupés (-10,6 %), les logements collectifs ordinaires (-10 %), et les logements en résidence (-8,7 %). Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock