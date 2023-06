Les permis de construire poursuivent leur dégringolade

Les chiffres de la construction de logements, publiés par le ministère de la Transition écologique, poursuivent leur baisse, entamée depuis plusieurs mois. De juin 2022 à mai 2023, les permis de construire et les mises en chantier enregistrent respectivement -18 % et -11 % par rapport aux 12 mois précédents.

C’est la même rengaine depuis plusieurs mois. Les permis de construire sont en chute libre. À fin mai, cette tendance se confirme une nouvelle fois, avec -9 % par rapport à fin avril, et même -18 % par rapport aux 12 mois précédents.

Dans le détail, cette baisse des permis de construire est particulièrement marquée pour les maisons individuelles, avec -34 % sur 12 mois, mais aussi pour les lotissements (-23 %), et les immeubles (-10 %). Les permis progressent en revanche très légèrement pour les résidences, avec +4 %.

Un contexte économique peu favorable

Pour rappel, cette chute des permis de construire peut notamment s’expliquer par la période de comparaison, qui inclut fin 2021, mois durant lesquels un rebond de demandes de permis avait été observé avant l’entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) début 2022.

Plus récemment, l’inflation et la remontée des taux des crédits immobiliers n’ont pas incité les Français à faire construire de maison ni à investir dans l’immobilier. Dans ce contexte, les professionnels du bâtiment de l’immobilier n’hésitent pas à parler de « crise du logement neuf » et à alerter sur la destruction de nombreux emplois d’ici fin 2024.

Outre les permis de construire, les mises en chantier reculent également, avec -1 % entre avril et mai, et -11 % sur les 12 derniers mois. Bilan : seuls 343 600 chantiers ont été commencés sur 12 mois.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock