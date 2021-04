Le ministère de la Transition écologique publiait ce vendredi 30 avril les chiffres de la construction de logements à fin mars. Si une reprise semble s'amorcer depuis le début de l'année, avec des chiffres positifs comparé au dernier trimestre 2020, le bilan reste inquiétant sur un an, avec une chute de -15,6 % pour les permis de construire et de -3,7 % pour les mises en chantier.

Les permis de construire et mises en chantier ont connu un léger frémissement au premier trimestre 2021, avec respectivement +1 % et +3,2 % par rapport au trimestre précédent. Mais le nombre de permis construire début 2021 reste tout de même inférieur de 3,1 % à la moyenne des douze mois précédant le premier confinement.

Permis de construire : une chute de -15,6 % sur un an

Sur un an, la baisse est plus impressionnante, avec -15,6 % comparé aux douze mois précédents, soit 71 200 logements autorisés en moins. Dans le détail, les logements collectifs sont les plus impactés, avec une chute de -24,5 % des permis de construire. Viennent ensuite les logements individuels groupés (-13,1 %), les logements individuels purs (-5,2 %), puis les logements en résidence (-1,8 %).

Sur les trois derniers mois, le ministère note que les permis de construire reprennent plus vite pour les logements individuels que pour les logements collectifs ou en résidence.

D'un point de vue régional, toute la France est impactée par cette baisse des permis de construire sur un an. Seules les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Hauts-de-France sortent la tête de l'eau.

Carte de France des logements autorisés sur les 12 derniers mois

13 900 logements commencés en moins sur un an

Parallèlement, on enregistre 366 000 logements commencés entre avril 2020 et mars 2021, avec une baisse de -3,7 % des mises en chantier comparé aux douze mois précédents, soit 13 900 logements commencés en moins sur un an. Cette baisse des mises en chantier impacte notamment les logements individuels groupés (-7,2 %), les logements collectifs (-4,6 %), et les logements individuels purs (-2 %). Seuls les logements en résidence restent stable, avec +0,5 %.

A l'échelle de la France, la Bretagne, la Normandie, le Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche Comté ont été les plus dynamiques concernant les mises en chantier ces douze derniers mois. A l'inverse, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Corse et les DROM ont été les plus ralentis.

Carte de France des logements commencés sur les 12 derniers mois

Claire Lemonnier