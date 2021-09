Construction de logements : les permis de construire encore en hausse

Comme à chaque fin de mois, les chiffres de la construction de logements ont été dévoilés ce mardi 31 août. A fin juillet, on constate que la délivrance de permis de construire a poursuivi sa reprise avec +2,8 % comparé aux trois mois précédents, mais que les mises en chantier ont ralenti, avec -5,5 % (après +8,5 % au deuxième trimestre 2021).

Il y a un mois, le ministère de la Transition écologique publiait les chiffres de la construction au deuxième trimestre 2021, qui confirmaient la reprise. En cette fin août, il dévoile l'évolution à fin juillet. Les derniers chiffres montrent que les permis de construire ont davantage augmenté que les mises en chantier.

Les permis de construire poursuivent leur reprise

De mai à juillet 2021, les permis de construire délivrés ont été en hausse par rapport aux trois mois précédents, avec +2,8 % de logements autorisés (après +1,1 %). Entre mai et juillet, le nombre de logements autorisés dépasse également de +1,7 % la moyenne des douze mois précédant le tout premier confinement.

Comparé aux douze mois précédents, on note même une hausse de +10,8 % des logements autorisés, mais la comparaison, incluant le premier confinement, est beaucoup moins révélatrice. Sur cette période, les logements individuels purs et groupés ont beaucoup augmenté, avec respectivement +20,6 % et +16,6 %. Les chiffres restent également positifs pour les logements collectifs ordinaires (+5,1 %) et en résidence (+2,6 %).

En réalité, sur les douze derniers mois, le bilan des autorisations reste encore légèrement inférieur à la moyenne d'avant-crise, avec -2,6 % par rapport aux douze mois précédant le premier confinement. Au total, 445 100 logements ont ainsi été autorisés à la construction entre août 2020 et juillet 2021.

Les mises en chantier en léger recul

Du côté des mises en chantier, le bilan est plus mitigé à fin juillet. Entre mai et juillet 2021, on enregistre un recul de -5,5 % comparé aux trois mois précédents (après +8,5 %). Le nombre de logements commencés reste ainsi en baisse de -1,1 % par rapport aux douze mois précédant la crise sanitaire.

Sur les douze derniers mois, les mises en chantier sont en revanche en hausse de +8,2 % comparé aux douze mois précédents (incluant le premier confinement). Dans le détail, la hausse est particulièrement marquée pour les logements en résidence (+26,9 %) et les logements individuels purs (+11,2 %). Viennent ensuite les logements collectifs ordinaires +4,9 %) et les logements individuels groupés (+2,6 %). Bilan : sur un an, 386 300 logements ont été mis en chantier.

Evolution du nombre de logements autorisés et commencés à fin juillet 2021. Source : SDES

Claire Lemonnier