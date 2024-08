Construire 1,5 million de logements en 5 ans : le nouveau pari du Royaume-Uni

Le gouvernement travailliste britannique, nouvellement élu, a dévoilé son plan ambitieux pour répondre à la crise du logement qui sévit au Royaume-Uni. L'objectif : construire 1,5 million de logements au cours des cinq prochaines années.

Angela Rayner, la vice-Première ministre britannique en charge du logement, a présenté ce plan devant le Parlement, soulignant qu'il ne s'agit pas seulement de construire des logements, mais aussi de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et de revitaliser les villes. « Aujourd'hui, je présente un plan radical, non seulement pour construire les logements dont nous avons désespérément besoin, mais aussi pour stimuler la croissance, créer des emplois et rapporter de la vie dans les villes », a-t-elle déclaré.

Une des mesures-phares de ce plan est la réintroduction des objectifs contraignants de construction pour les autorités locales, objectifs qui avaient été supprimés par les conservateurs au pouvoir durant les 14 dernières années.

Le plan propose également, sous certaines conditions, de permettre la construction dans des zones actuellement protégées au titre de l'environnement, particulièrement autour des grandes villes britanniques. Cette mesure est toutefois controversée, surtout dans les régions rurales, où la protection de l'environnement est une priorité pour de nombreux habitants.

Une accélération de la construction de logements sociaux et abordables

Mme Rayner a également promis la plus grande accélération en matière de logement social et abordable depuis une génération. Elle a critiqué les conservateurs pour leur gestion passée, affirmant qu'ils n'avaient généré que moins de 200 000 nouvelles constructions cette année.

La crise du logement au Royaume-Uni est attribuée par les experts à une offre insuffisante, des prix élevés, des crédits immobiliers onéreux et des loyers en constante augmentation. Des centaines de milliers de personnes attendent un logement social, et le nombre de sans-abri a atteint un record à Londres l'an dernier.

Cette crise du logement ne sévit pas uniquement au Royaume-Uni. D'autres pays européens, comme la France, l'Espagne, le Portugal ou l'Allemange sont également touchés, poussant Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à promettre la création d'un poste de commissaire au Logement à Bruxelles.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock