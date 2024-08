Au 1er trimestre, le ministère de la Transition écologique enregistrait une chute de 38 % des logements neufs commercialisés et de 25 % pour les réservations. Au 2ème trimestre, cette dégringolade ne s’est que légèrement atténuée, avec un léger redressement pour les réservations.

Les réservations de logements neufs ont très légèrement augmenté au deuxième trimestre 2024, avec +3,3 % par rapport au premier trimestre, après 24 mois consécutifs de baisse.

Dans le détail, cette hausse concerne notamment les logements en construction sur existant (+10,4 %), et dans une moindre mesure les nouvelles constructions (+2,4 %).

Côté demande, du mieux pour les logements collectifs

En termes de type de logements, ces réservations ont augmenté de 3,5 % pour les logements collectifs, mais ont baissé de 1,4 % pour les maisons individuelles.

Toutefois, en comparaison avec un an plus tôt, le nombre de réservations est toujours en baisse, avec -11,9 %, après -25 % au premier trimestre.

Au niveau de l’offre, le nombre de logements mis en vente baisse de 4,1 % par rapport au trimestre précédent.

Ces mises en vente reculent notamment de 7,5 % pour les nouvelles constructions, tandis que les constructions sur existant augmentent de 20,1 %.

Côté offre, du mieux pour les maisons individuelles

En fonction du type de logement, les mises en vente baissent de 5 % pour les logements collectifs, mais augmentent de 9,9 % pour les maisons.

Sur un an, les mises en vente enregistrent toutefois une chute de 35,7 %, après -38 % au premier trimestre.

L'évolution des ventes de logements neufs. Source : SDES

L’encours de logements disponibles à la vente, lui, diminue de 3,4 % par rapport au trimestre précédent, et de -5,8 % par rapport à un an plus tôt.

Enfin, le prix moyen des logements neufs reste stable, avec -1 % pour le prix au mètre carré des appartements neufs (à 4 749 euros le m2), contre +0,7 % pour le prix des maisons (avec un prix moyen de 340 340 euros pour une maison neuve).

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock