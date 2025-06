À l’heure où les acteurs de la construction cherchent à conjuguer rentabilité et impact carbone réduit, Zen Modular publie une étude exclusive sur les effets du modulaire bois dans les résidences gérées.

Dans un marché du logement tendu, marqué par la raréfaction du foncier, l’inflation des coûts de construction et les exigences croissantes de la RE2020 – bientôt RE2028 –, les promoteurs comme les investisseurs cherchent des leviers de performance tangibles. Zen Modular, acteur engagé du hors-site bois, dévoile les résultats d’une étude menée sur deux ans avec l’expert Guy Amoyel et nourrie par les retours de 400 professionnels de la construction.

« Il ne s’agit plus de théorie, mais de chiffres concrets : la construction modulaire bois peut améliorer la rentabilité tout en répondant aux objectifs climatiques », résume Pascal Chazal, fondateur et président de Zen Modular.

Jusqu’à 6 % d’économies et un chantier raccourci de moitié

L’un des premiers enseignements de l’étude réside dans les économies générées dès la première opération. À opération équivalente, le modulaire bois permet une économie moyenne de 3 % sur le coût total, pouvant atteindre jusqu’à 6 % dans les cas les plus favorables.

Ces gains proviennent notamment de la réduction des aléas grâce à la préfabrication en usine. « En modulaire, les réserves sont traitées avant livraison. On évite les reprises de chantier, les délais d’attente, les déplacements inutiles. C’est une toute autre organisation du travail », détaille Pascal Chazal.

La durée du chantier est divisée par deux, ce qui allège mécaniquement les frais de base vie, de location de matériel et de réunions, représentant jusqu’à 2 % d’économies supplémentaires sur l’enveloppe globale.

Un TRI boosté de 2 points pour les investisseurs

Au-delà de la construction, l’étude met en lumière un impact fort sur le modèle économique des résidences gérées. En permettant un démarrage plus rapide de l’exploitation – les chambres étant livrées prêtes à l’emploi – le TRI (taux de rentabilité interne) augmente de 2 points en moyenne sur 10 ans.

« Avec la construction traditionnelle, 10 à 20 % des chambres peuvent rester inexploitables plusieurs trimestres à cause de réserves. Ce n’est plus le cas avec le modulaire. L’exploitabilité immédiate devient un atout stratégique », analyse Guy Amoyel, co-auteur de l’étude.

Un argument de poids pour les investisseurs institutionnels et les foncières, à la recherche d’actifs performants sur la durée.

Une empreinte carbone réduite et des financements verts à la clé

Pour objectiver l’apport environnemental du bois modulaire, Zen Modular a missionné VizCab pour réaliser une analyse de cycle de vie, comparant un même projet en béton et en modulaire bois. Résultat : -25 % d’émissions carbone pour la version hors-site, grâce à l’utilisation de matériaux biosourcés et à l’économie circulaire intégrée.

« Le projet modulaire atteint directement la cible carbone de la RE2028. Le même projet en béton, lui, reste sous la RE2020. C’est un saut réglementaire anticipé, sans surcoût », commente Pascal Chazal.

Cette performance environnementale ouvre l’accès à de nouveaux leviers financiers : green bonds, prêts à taux bonifiés, subventions BPI, ou encore programmes européens.

Un virage stratégique pour sortir par le haut de la crise

Alors que certains acteurs évoquent un assouplissement des normes environnementales pour relancer la construction, Zen Modular tient un tout autre discours : « La sortie de crise ne passera pas par un retour en arrière. Depuis 2020, la filière bois a fortement monté en compétence. Elle est prête à répondre aux exigences RE2028 tout en restant compétitive », affirme son président.

Et de conclure : « Le modulaire bois n’est plus un pari d’innovateurs, mais un choix rationnel pour les promoteurs et investisseurs qui veulent concilier impact, rentabilité et rapidité. Les premiers qui oseront changer de modèle auront une longueur d’avance ».

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock