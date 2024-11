Des prix stables pour l’immobilier ancien au troisième trimestre

Après un an et demi de repli, les prix de l’immobilier ancien se sont stabilisés au troisième trimestre (-0,1 %) en France. Selon les données de l’Insee, le recul des prix des logements anciens avait déjà ralenti au trimestre précédent.

En France, les prix de l’immobilier ancien se sont stabilisés au troisième trimestre (-0,1 %). Une première depuis un an et demi, période au cours de laquelle la dynamique était davantage au repli, selon l’indice Notaires-Insee de référence publié ce 28 novembre.

Le recul des prix des logements anciens avait déjà ralenti au trimestre précédent, avec une diminution de 0,5 %, contre -1,5 % au premier trimestre 2024 et -1,8 % au quatrième trimestre 2023.

Sur un an, la baisse des prix s’atténue aussi et s’établit à -3,9 %, après -4,9 % au second trimestre et -5,2 % au premier trimestre de 2024. Les prix reculent pour le cinquième trimestre consécutif.

Île-de-France ou province, maison ou appartement… Tout le monde est à l’unisson

La dynamique est à peu près la même que l’on soit en Île-de-France ou en dehors. Dans la région francilienne, la valeur de l’immobilier ancien se stabilise (-0,1 %), après sept trimestres consécutifs de repli. Hors Île-de-France, où les prix reculaient depuis mi-2023, la baisse est équivalente.

Selon les données provisoires corrigées des variations saisonnières, les baisses de prix sont similaires pour les maisons (-3,9 % sur un an) et les appartements (-3,8 %).

Par ailleurs, l’Insee note que le nombre de transactions enregistrées par les notaires « continue de diminuer », comme c’est le cas « depuis fin septembre 2021 ».

Fin septembre 2024, le nombre de transactions réalisées au cours des 12 derniers mois est estimé à 780 000, après 792 000 fin juin 2024, et 825 000 fin mars 2024. Le nombre de transactions cumulées sur douze mois touche ainsi un nouveau plus bas depuis 2015.



Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock