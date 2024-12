Malgré des mesures saluées dans le cadre du Projet de loi de finances 2025, le logement social reste en grande difficulté. Le mouvement HLM appelle à une mobilisation collective pour sortir de cette crise et loger les millions de familles en attente.

Alors que le Projet de loi finances 2025 a fait l’objet de vifs débats au Parlement, plusieurs avancées ont été votées pour relancer la production de logements sociaux. Mais le secteur estime encore les mesures insuffisantes, face à l’ampleur du défi.

Des mesures saluées



Le Mouvement HLM se réjouit de certaines décisions obtenues grâce à des accords transpartisans, notamment la baisse de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS), la TVA à taux réduit pour les logements sociaux, et l'élargissement du Prêt à Taux Zéro (PTZ) à tous les territoires. Ces mesures devraient encourager la construction de nouveaux logements, alors que plus de 2,7 millions de familles sont encore en attente.

Cependant, la crise du logement demeure profonde, affectant non seulement les ménages modestes, mais également l'économie, l'emploi et la cohésion sociale.

À moins d'un an des élections municipales, le Mouvement HLM encourage les collectivités locales à développer des initiatives adaptées aux besoins des ménages les plus précaires. « Les élus locaux doivent rester à l'écoute des familles et proposer des solutions concrètes », insiste l'Union sociale pour l'habitat (USH).

Une ministre applaudie, mais des attentes élevées pour la suite



La ministre du Logement, Valérie Létard, est appréciée pour son action au sein d'un gouvernement, maintenant fragilisé. Par son écoute et sa capacité à fédérer, elle a réussi, aux yeux des bailleurs sociaux, à ramener la question du logement au centre des débats. Mais avec la récente démission du Premier ministre et un avenir politique incertain, le Mouvement HLM craint une perte de dynamique.

« Le prochain gouvernement devra impérativement poursuivre les efforts entrepris », martèle Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH.

Derrière ces discussions, la réalité du terrain est alarmante : les bailleurs sociaux peinent à faire face à la demande croissante, avec un rythme de production qui reste insuffisant. En 2023, les permis de construire de logements ont chuté de près de 25 %, loin des besoins actuels. Pourtant, le logement social constitue un pilier pour des millions de Français, avec 10,4 millions de personnes logées par les organismes HLM à travers le pays.

Face à cette situation, le secteur appelle à une stratégie claire et durable, et à une véritable ambition politique.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock