Les permis de construire rebondissent timidement en octobre

Si les permis de construire ont augmenté en octobre 2024, la construction de logements reste loin des niveaux d'avant-crise sanitaire. Les difficultés économiques, telles que la hausse des prix des matériaux et la remontée des taux d'intérêt, continuent de freiner les projets de construction.

En octobre 2024, les permis de construire pour des logements ont connu une hausse de +12,9 % par rapport à septembre, selon les données du ministère du Logement et de la Rénovation urbaine. Une tendance qui va de pair avec l'augmention des réservations de logements neufs au troisième trimestre 2024.

Un sursaut attribué aux autorisations de logements colectifs

Ce rebond porte à 28 900 le nombre de logements autorisés pour le mois d'octobre. Toutefois, cette embellie ponctuelle ne masque pas les difficultés structurelles qui touchent la construction neuve. En effet, sur la période allant de novembre 2023 à octobre 2024, 335 600 logements ont été autorisés, soit une baisse de 10,5 % par rapport aux douze mois précédents et un recul de 27 % par rapport à l'avant-crise sanitaire (mars 2019 à février 2020).

Ce sursaut d'octobre est principalement attribué à une hausse des autorisations de logements collectifs et en résidence (+20,1 % sur un mois), alors que les logements individuels stagnent (+0,9 %).

Les mises en chantier suivent une tendance similaire. Avec 20 400 logements commencés en octobre, le nombre progresse de 11,5 % par rapport à septembre, mais reste 36 % en-dessous de la moyenne des 12 mois précédant la pandémie. Entre novembre 2023 et octobre 2024, 259 000 logements ont été mis en chantier, soit une baisse de plus de 18 % par rapport à l'année précédente, et de 33 % par rapport à l'avant-crise sanitaire.

Les logements individuels purs sont les plus touchés, affichant une chute de 33,2 %, suivis par les logements collectifs ordinaires (-13,9 %) et les logements en résidence (-8,5 %).

Une crise qui persiste

La construction neuve reste confrontée à de multiples défis. La hausse des coûts des matériaux et le renforcement des normes environnementales pèsent sur les budgets des promoteurs, tandis que les acquéreurs subissent les effets combinés de la montée des taux d'emprunt et de la diminution des dispositifs publics de soutien à l'immobilier neuf.

Malgré le rebond d'octobre, ces contraintes continuent de freiner durablement le secteur.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock