Une importante détonation est venue troubler le calme de la nuit marseillaise ce week-end. À 0h46, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril, une déflagration a provoqué l'effondrement d'un immeuble situé au 17 rue de Tivoli, dans le 5ème arrondissement de la cité phocéenne. Pour l’heure, six morts sont à déplorer et les recherches continuent afin de trouver deux personnes toujours portées disparues.

La cause de la violente explosion, ressentie partout dans la ville et qui a soufflé cet immeuble du centre-ville de Marseille, reste encore inconnue. La piste d'une explosion au gaz est privilégiée selon Dominique Laurens, la procureure de la République de Marseille. D’après les enquêteurs, seuls les appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage étaient équipés au gaz.

Les bâtiments adjacents ont été évacués, et l’immeuble situé au numéro 15, fragilisé, a fini par s’effondrer à son tour. Le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement Olivier Klein a expliqué, lundi matin depuis Marseille, qu’une quarantaine d’immeubles ont été évacués à titre préventif et près de 200 personnes ont dû quitter leur logement.

L’insalubrité des bâtiments mise en cause ?

Ce drame fait ressurgir du passé un cas similaire qui avait endeuillé les Marseillais, il y a bientôt cinq ans.

En novembre 2018, deux immeubles s’étaient effondrés rue d’Aubagne, également au centre-ville de Marseille. À l’époque, huit personnes avaient trouvé la mort dans cette tragédie. Cela avait suscité une vague d’indignation contre le mal-logement dans cette ville, où 40 000 personnes vivent dans des taudis selon des ONG.

Mais selon Dominique Laurens, « Les trois immeubles ne sont pas du tout insalubres et ne faisaient l’objet d’aucun arrêté de péril ». Des propos qui vont dans le sens de ceux du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et du maire de la ville, Benoît Payan, tous deux présents près des lieux du drame ce dimanche 9 avril : « L’immeuble effondré était dans un état très convenable et il n’y a pas eu d’intervention récente des pompiers dans la rue », a déclaré M. Darmanin.



Jérémy Leduc (avec l'AFP)

Photo de Une : Clément Mahoudeau / AFP