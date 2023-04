Le ministre du Logement lance le travail « Engagements Quartiers 2030 »

Après s’être adressé aux diagnostiqueurs immobiliers au sujet du DPE la veille, le ministre du Logement Olivier Klein a réuni ce mercredi 5 avril les préfets des départements. L’objet de cette rencontre en visioconférence : amorcer le travail sur la prochaine génération des contrats de ville « Engagements Quartiers 2030 ».

En vigueur au 1er janvier 2024, ce nouveau format de contrats de ville devra reposer sur trois piliers : le « zonage actualisé », une « participation citoyenne ravivée », une « contractualisation resserrée », lit-on dans un communiqué ministériel.

La parole donnée aux habitants dans l’élaboration des contrats de ville



Le but étant d’imaginer des outils locaux plus souples et adaptables aux territoires et à leur évolution.

« Après le temps des évaluations des contrats de ville conduites dans tous les territoires en 2022, je souhaite que l’année 2023 soit celle d’une effervescence citoyenne au service de la déclinaison dans les quartiers populaires des projets qui changeront la vie des habitants. Je souhaite que les préfets et les élus locaux aient des outils souples et efficaces pour y travailler », a déclaré Olivier Klein.

« Je suis très attaché à la participation des citoyens dans l’écriture de l’avenir de leur quartier. La collecte de la parole des habitants suivie de son inscription dans les contrats de ville et de son expression dans la réalité des quartiers, constitueront le socle citoyen de Quartiers 2030 », a-t-il poursuivi.

Le gouvernement encourage l’écoute de cette parole, « au moment de son écriture puis tout au long de la vie des contrats ». C’est dans ce sens qu’une commission « participation citoyenne des quartiers » a été lancée par le ministre du Logement le 6 mars dernier, composée d’habitants, d’acteurs associatifs, de professionnels et d’élus.

« Les préfets engageront des échanges à ce sujet prochainement avec les élus locaux », mentionne également le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Priorité à la rénovation énergétique

Autre ambition des nouveaux contrats de ville : « engager des financements pluriannuels sur des priorités resserrées ». « Un volet investissement formalisant l’engagement des différents co-financeurs pourra y être ajouté au service de projets de quartiers partout où ils apparaitraient justifiés », précise le ministère. Ce nouveau mode a pour idée de faciliter « l’émancipation des habitants » et de pousser la démarche Quartiers 2030.

Démarche qui a débuté entre autres avec le lancement de « Quartiers Résilients », scénario de rénovation urbaine pour lutter contre le réchauffement climatique dans les quartiers populaires. Rénovation énergétique elle-même une priorité face au recul de la construction et la crise du logement neuf.

« Ces échanges ont également été l’occasion pour le Ministre Olivier Klein de rappeler aux préfets l’attention à porter aux plus vulnérables au sortir de la trêve hivernale et s’agissant du logement social, maillon essentiel du parcours résidentiel de nombreux Français, le travail à venir pour le bilan triennal 2020-2022 de la loi SRU et le nouveau triennal 2023-2025 » abonde la communiqué ministériel.

