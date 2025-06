Renotour Marseille : cap sur la rénovation énergétique

La rénovation énergétique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : un enjeu majeur

La région PACA affiche des ambitions claires à horizon 2050 : être un territoire neutre en carbone. Pour cela, elle cherche à équilibrer la consommation d’énergie fossile avec la production d’énergie et œuvre à déployer le renouvelable dont, en premier lieu, le photovoltaïque favorisé par le plus fort ensoleillement de France (2 800 heures/an).

La région PACA compte 3 100 000 logements, dont une part importante de résidences secondaires (17,8 %), et dont 18 % seraient économes, ce qui place la région en 7ème position des régions françaises. Elle dispose par ailleurs d’un patrimoine historique architectural important à préserver (2 323 immeubles sont protégés à ce jour au titre des monuments historiques).

Dans le département des Bouches du Rhône 26 % des logements sont économes et seulement 5 % sont considérés comme des passoires énergétiques. Ce chiffre est même de 4 % pour la ville de Marseille, soit moins que la moyenne française. Des performances qui démontrent tout l’engagement en faveur de la rénovation énergétique et que le RENOTOUR se propose de mettre en lumière pour trouver des sources d’inspiration, duplicables.

Un évènement inédit à Marseille pour faire face aux défis de la rénovation énergétique

Le RENOTOUR by RENODAYS, se tiendra le 19 juin prochain au Musée Regards de Provence à Marseille, installé dans l’ancienne Station Sanitaire, construite en 1946 et rendue au public sous la forme d’un espace culturel où se mêlent quatre espaces d’exposition, un restaurant avec terrasse, une librairie, une boutique et un espace de réception. Lors de cette rencontre, il s’agira d’écouter, de mobiliser et de s'inspirer des acteurs locaux autour de 3 axes essentiels pour accélérer la massification de la rénovation énergétique :

Le financement et les dispositifs d’accompagnement publics comme privés afin d'explorer les aides disponibles, le reste à charge et l’implication des collectivités.

Les solutions innovantes pour une rénovation efficace, en présence d'artisans, de startups et de bureaux d'études, d'acteurs industriels et sociétés de service

La formation, le recrutement et la reconversion, avec des centres de formation, des écoles spécialisées et la présentation de programmes de formation dédiés.

Au programme (en cours de finalisation)

→ 16h00 : Accueil

→ 16h30 : Visite du lieu

→ 17h : Introduction à la rencontre

Jean-Philippe GUILLON, Directeur du forum Renodays et du Mondial du Bâtiment

Fabien PEREZ, Conseiller municipal en charge de la candidature aux 100 villes décarbonées pour la ville de Marseille

17h15 : Table ronde 1 : Contexte et enjeux locaux, réglementation et aides

Sabine LERAY-PERIGOT, Déléguée Régionale PACA / Corse – Qualibat

Stéphane VAUX, Chargé à l'efficacité Energétique, Département des Bouches-du-Rhône

17h50 : Table Ronde 2 : Solutions innovantes, cas pratiques et retours d’expérience

Hugo ZAMBORAN, Responsable du développement commercial Prestaterre

Laurent NATAF, Co-fondateur et Président Homélior

Anna BOURASSIN, Cheffe de projet opérationnel, Rénover pour Demain

Romain BOET, Product Manager Rénovation Energétique, La Poste

18h30 : Table ronde 3 : Formation, recrutement, reconversion

Catherine GILLET, Pilote du programme CEE-FEEBAT

Frédéric MOYSANT, Directeur déploiement RSE Point.P

Laurent LACOUR, Chargé de mission territorial - Direction du Marketing, du Développement et de l'Innovation stratégique - CCCA-BTP

Ces échanges se concluront par un cocktail dinatoire de networking à partir de 19h15.

Les bonnes pratiques locales identifiées comme déployables au niveau national seront présentées lors du Forum Renodays, les 7 et 8 octobre à Paris – Porte de Versailles.

Renotour by Renodays est réalisé en partenariat avec l’Agence Qualité Construction – Pro’RENO, CAPEB, FEEBAT, FFB, HOMELIOR, ID PRO by Schmidt Groupe, POINT.P, PRESTATERRE et QUALIBAT et bénéficie des soutiens de l’ADEME, l’Agence Nationale de l’Habitat, l’Alliance HQE, Batiweb, CAPEB, CCCA-BTP, le Club de l’Amélioration de l’Habitat, COBATY, Construction21, Dorémi, la Fédération Française du Bâtiment, la FNAIM, France Renov’, French Proptech, La Solive, SynerCiel, UNICLIMA et UNIS.

