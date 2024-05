Malgré un contexte tendu sur le marché immobilier, l’activité de Constructa reste solide en 2023. La société immobilière a pu se reposer sur sa synergie d’offre, entre ses activités maîtrise d’ouvrage, commercialisation, promotion, ainsi que gestion d’actifs.

Alors que tout semble s’écrouler dans le secteur de l’immobilier, entre des taux d’intérêt toujours aussi hauts et la crise du logement neuf, la société immobilière Constructa est restée solide en 2023.

Le groupe affiche, « pour la quatrième année consécutive », une « solidité financière » et des « performances opérationnelles ». Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) affiche +10 %, et son résultat net +47 %. La dette financière corporate de Constructa, recule ainsi de 20 %.

De quoi couronner les 60 ans d’existence du groupe, qui compte depuis quelques semaines l’entrée au capital d’un actionnaire extérieur à la famille Pietri, et un modèle économique en développement.

«L’engagement du groupe Constructa sur différentes lignes de métiers au sein de l’écosystème immobilier le dote d’atouts pour surmonter un environnement de marché difficile, voire hostile. 2023 fut un exercice très actif pour nos filiales. 2024 débute avec l’intégration, dans notre capital, de la Caisse d’Épargne CEPAC qui investit pour qu’une success story familiale se poursuive en projet de plus grande envergure, tout en conservant sa culture et son agilité de société à taille humaine. Le modèle déployé et les résultats positifs, en croissance depuis plusieurs exercices consécutifs, nous confortent pour maintenir le cap stratégique adopté », détaille Jean-Baptiste Pietri, président du groupe Constructa depuis 2020.

Un modèle basé sur une synergie d’offres

Il faut dire que, depuis sa naissance en 1964, l’activité de Constructa se base sur la synergie d’offres. Pour rappel, le groupe réunit ses activités de maîtrise d’ouvrage Constructa-Les Éditeurs Urbains, de commercialisation Constructa 1964, de gestion d'actifs Constructa Asset Management (CAM) ainsi que de fonds d’investissement Victoires Haussmann SGP.

Ledit fonds d’investissement a réussi à lever 100 millions d’euros. Victoires Haussmann SGP a ainsi lancé son véhicule à vocation hôtelière, Ulysse. Son but est de mobiliser 150 millions d’ici trois ans. La société « a effectué sa première acquisition, à Cannes. Des capitaux ont par ailleurs été levés pour alimenter le futur fonds de régénération urbaine dont le lancement est prévu courant 2024. Ces levées de fonds attestent de la confiance du marché et confirment les ambitions stratégiques de Victoire Haussmann sur ces deux segments », est-il précisé dans le communiqué de Constructa.

Constructa-Les Éditeurs Urbains dénombre de son côté 15 opérations en travaux, pour une production totale de 1 571 logements (85 000 m2). Parmi ses projets phares, le promoteur a livré La Porte Bleue à Marseille, qui mixe différents usages : résidence touristique 4 étoiles (8 900 m2), logement de standing (4 200 m2) et deux commerces (360 m2). On relève également la rénovation et l’extension de l’hôtel Carlton à Cannes pour un investissement de 300 millions d’euros et les deux premiers immeubles du projet résidentiel Les Jetées à Huningue, en Alsace.

La partie Asset Management de Constructa enregistre une hausse de son chiffre d’affaires. CAM compte 13 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 2,14 M m2 en property management en 2023. « Une rentabilité record », « malgré un contexte de marché extrêmement difficile pour l’investissement ».

« Citons, à titre d’exemples, la mission d’AMO pour le compte d’un investisseur allemand portant sur un immeuble de bureaux situé avenue Hoche à Paris ou la cession d’un actif de 80 000 m2 pour un montant de 164 millions d'euros avec un renouvellement de bail accompagné de travaux de restructuration. En Property Management, avec la volonté d’adopter un positionnement « premium » tant auprès des bailleurs que des locataires, l’année s’est révélée fructueuse avec, notamment, l’intégration de plus de 600 000 m2 de bureaux et commerces et le renouvellement de missions pour plus de 200 000 m2 », abonde le groupe Constructa.

Côté Constructa 1964, 17 mandats sont en cours en 2023. La filiale transaction du groupe tire profit de sa nouvelle école de vente et de grandes opérations de commercialisation. Par exemple, à Marseille, plus du tiers des appartements du projet M99 ont été pré-commercialisés. Le tout pour un montant total de 17 millions d’euros, et avant la livraison du programme en 2027. La résidence Olympia à Aulnay-sous-Bois, livrée mi-2026, estime à deux-tiers le nombre d’habitations réservées.

Une activité future « bénéficiant d’auspices favorables »

Le bilan 2023 de Constructa « a démontré, en dépit de périodes de resserrement et d'incertitudes globales, la résistance de son modèle », lit-on dans son communiqué.

« Déjà engagé dans de nouvelles opérations et fort du soutien ainsi que de la fidélité de ses partenaires, le groupe Constructa entend maintenir les mêmes disciplines financières et qualitatives pour conserver la confiance de ses clients, particuliers, professionnels, institutionnels et territoires. L’agilité de notre business model doit nous permettre d’être prêts pour saisir les opportunités qui s’offriront avec la reprise, tant attendue par tous les acteurs de l'immobilier, de la construction et de l'aménagement urbain », expose Jean-Baptiste Pietri.

L’indice d’égalité femme-homme progresse à 75 % au sein de Constructa. À travers la Fondation Marc Pietri, le groupe s’engage à Marseille auprès d’associations œuvrant pour le logement des migrants ou l’habitat intergénérationnel. Ces actions seront renouvelées en 2024.

Niveau RSE, la filiale CAM a reçu la médaille EcoVadis Silver pour ses mandats en faveur du développement durable. Le fonds d’investissement Victoires Haussmann a quant à lui adhéré aux Principes pour l’Investissement Responsable soutenus par les Nations Unies. Les Éditeurs Urbains ont mis en place une calculette carbone, une aide à la décision pour limiter l’impact climatique des projets développés. Dans la logique de groupe, Constructa a défini un premier bilan carbone et des pistes d’amélioration.

La société innove également, à travers la création de Construct’IA. Cette solution permet de transformer l’immobilier et optimiser l’expérience client via l’intelligence artificielle.

Virginie Kroun

Photo de Une : Constructa