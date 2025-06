Pourquoi l’immobilier neuf à Dubaï séduit de plus en plus d’investisseurs francophones

Investir dans l’immobilier neuf à Dubaï séduit de plus en plus de francophones, attirés par la fiscalité, les rendements et les prix attractifs.

Dubaï continue d’attirer les regards. Entre soleil permanent, fiscalité avantageuse et projets immobiliers grandioses, la métropole des Émirats séduit un nombre croissant d’investisseurs, notamment francophones. Mais pourquoi un tel engouement pour l’immobilier neuf à Dubaï ?

Une fiscalité avantageuse et un cadre sécurisé

Contrairement à de nombreux pays européens, Dubaï n’impose ni impôt sur le revenu, ni taxe foncière. Cet avantage fiscal attire de plus en plus d’acheteurs étrangers, notamment ceux qui cherchent à investir à Dubaï pour diversifier leur patrimoine ou générer des revenus locatifs.

À cela s’ajoute un climat politique stable et un cadre juridique de plus en plus structuré pour les investisseurs étrangers. Les acheteurs peuvent aujourd’hui bénéficier de titres de propriété en pleine possession, dans des zones dites “freehold”, sans nécessité de passer par un sponsor local. Une garantie de sécurité juridique non négligeable.

Des rendements locatifs très attractifs

Le marché locatif à Dubaï affiche des rendements nets parmi les plus élevés au monde, avec des taux compris entre 6 % et 10 % selon les quartiers et les types de biens. Des quartiers comme Business Bay, Downtown, Dubai Marina ou Jumeirah Village Circle (JVC) sont particulièrement prisés pour l’investissement locatif.

Grâce à la forte demande en logements — notamment meublés — de la part des expatriés et des touristes, acheter un appartement à Dubaï représente une opportunité de rentabilité immédiate, surtout dans le neuf, souvent livré avec services de gestion intégrée.

Un marché accessible… et en plein boom

Contrairement aux idées reçues, acheter un appartement neuf à Dubaï est aujourd’hui plus accessible qu’à Paris, Londres ou même certaines villes françaises comme Lyon ou Bordeaux. À partir de 150 000 euros, il est possible d’acquérir un studio de standing dans une résidence neuve avec piscine, salle de sport et sécurité 24/7.

La ville connaît par ailleurs une croissance démographique constante. D’après les dernières données du DLD (Dubai Land Department), les ventes immobilières ont explosé de plus de 20 % en 2024, dopées par des lancements réguliers de programmes neufs.

Des projets iconiques qui valorisent le patrimoine

Dubaï mise sur l’innovation architecturale et l’exclusivité. Tour verticale sur mer (Dubai Harbour), résidence suspendue (Sky Views) ou villas intelligentes dans la palmeraie (Palm Jumeirah), les projets neufs ne cessent de surprendre.

De nombreux promoteurs comme Emaar, Sobha, Damac ou Azizi offrent aujourd’hui des facilités de paiement sur plusieurs années, sans intérêts. Idéal pour les primo-investisseurs.

Un accompagnement clé pour réussir son projet

L’acquisition d’un bien immobilier à l’étranger peut sembler complexe. C’est pourquoi il est fortement recommandé de s’appuyer sur une agence immobilière spécialisée à Dubaï, qui connaît les subtilités du marché local, les démarches administratives, et peut orienter vers les programmes les plus rentables.

Parmi les acteurs de référence francophones, Dubai-immo.com propose un accompagnement sur mesure, de la sélection du bien jusqu’à la remise des clés, en passant par l’optimisation fiscale et la mise en location. Un partenaire de confiance pour investir sereinement dans l’immobilier neuf à Dubaï.

Avec un marché dynamique, une fiscalité clémente, des prix compétitifs et des rendements élevés, Dubaï s’impose comme l’une des destinations les plus attractives pour investir dans l’immobilier neuf. Un choix stratégique pour les investisseurs à la recherche de diversification, de rentabilité… et de soleil à l’année.

Par Camille Decambu

Photo BK