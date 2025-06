La crise du « parcours résidentiel » perdure en Ile-de-France, selon l’Alliance pour le Logement IDF. Dans ce contexte, elle rappelle quelques chiffres clés et formule des propositions pour y remédier.

L’Alliance pour le Logement d’Ile-de-France (regroupant notamment les déclinaisons franciliennes de la FFB, de la FPI ou de la FNAIM) organisait ce mardi une conférence de presse pour faire un point de situation sur la crise du logement dans la région, moins de trois mois après son dernier bilan.



« Si quelques frémissements apparaissent sur certains segments de marché depuis le début de l’année », le groupement estime que « la crise perdure » avec « un parcours résidentiel toujours bloqué ».



Suspendre l’interdiction de location des logements classés G ?



Dans l’existant, l’Alliance pour le Logement IDF souligne que l’interdiction de location des passoires énergétiques classées G a entraîné une réduction de l’offre de logements disponibles, alors que ces logements représenteraient « plus d’1 bail sur 10 ». Ainsi, le groupement demande d’annuler l’interdiction de location des biens classés G.



Côté ventes dans l’ancien, le nombre de transactions reste faible, avec 126 924 ventes en Ile-de-France (soit +1,6 % sur un an à fin avril), notamment du fait « de prix trop élevés ».



Logement neuf : le plus bas niveau de mises en vente depuis 30 ans



Dans le neuf, le constat est encore plus accablant, avec seuls 9 220 logements neufs mis en vente, soit -32 % sur un an, et le plus bas niveau atteint depuis 30 ans.



L’Alliance pour le Logement IDF précise que ce déficit en logements neufs est d’autant plus préoccupant dans cette région, qui fait face à une forte croissance démographique et demande en logements.



Soutenir les permis de construire



Dans ce contexte, le groupement de fédérations réclame plus d’allégement et de rapidité pour les permis de construire, ainsi qu’un « renfort significatif des tribunaux pour que les jugements sur les recours contentieux de l’urbanisme soient délivrés au plus tard dans les délais légaux ». Il s’inquiète également d’un freinage de la délivrance de permis à l’approche des prochaines élections municipales début 2026.



Lors de sa conférence, l’Alliance est également revenue sur les récentes annonces concernant la suspension de MaPrimeRénov’ jusqu’au 15 septembre : « Les professionnels sont estomaqués par une décision prise sans aucune concertation et qui met en danger toute la chaîne de la rénovation énergétique », a-t-elle réagi.



Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock