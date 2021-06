A deux jours de leur prise de fonctions, Pascal Boulanger et Christian Terrassoux, respectivement président et président délégué de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) ont présenté les objectifs de leur mandat triennal. Principal axe : faire accepter « l'acte de construire » à la population et aux élus.

Le 17 mai dernier, Pascal Boulanger et Christian Terrassoux étaient élus président et vice-président de la FPI pour remplacer Alexandra François-Cuxac, dont le second mandat est arrivé à échéance.

Pour les trois prochaines années, le nouveau président annonce avoir « renforcé l'équipe », avec plus de vice-présidents. « Chacun aura son domaine de compétences », précise Pascal Boulanger.

Faire accepter les constructions à la population

Lors de son discours, le nouveau président a souligné la difficulté des promoteurs à construire : « On a vraiment le sentiment que l'acte de construire dérange », a-t-il résumé.

Il note que la réticence des maires à délivrer des permis de construire vient en réalité souvent de la population, inquiète des nuisances : « La population est favorable au logement, mais pas en face de chez elle », a regretté Pascal Boulanger. « Le vrai sujet, c'est de faire accepter l'acte de construire par la population », a-t-il ajouté.

Le nouveau président a donc annoncé vouloir renforcer l'acceptabilité des constructions et convaincre la population et les élus que « l'acte de construire est utile et nécessaire », dans un contexte de croissance de la population et de pénurie de logements.

Concernant la qualité des logements neufs, la nouvelle équipe s'est engagée à « upgrader » les constructions, pour proposer des logements plus écologiques, plus spacieux, plus lumineux, et plus esthétiques.

Pascal Boulanger a toutefois évoqué un risque de hausse des prix, soulignant que certains ménages acquéreurs ne pourraient plus suivre : « Cela augmente le prix et on sent qu'une partie de la clientèle décroche (…) Aujourd'hui les taux d'intérêt sont très bas, mais ils pourraient remonter », a-t-il alerté.

La FPI dénonce les discours « ambigus » du gouvernement

Outre la difficulté à obtenir un permis de construire, les promoteurs ont rappelé la rareté du foncier, accentuée par le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et les discours « ambigus » du gouvernement, qui ne seraient, selon eux, « pas unanimes ».

Le nouveau président s'est toutefois félicité de la mise en place de la commission Rebsamen, visant à identifier et lever les freins à la délivrance de permis de construire : « C'est une bonne nouvelle. C'est une prise de conscience de l'Etat que ça ne va pas et qu'il faut faire quelque chose », a-t-il estimé.

Claire Lemonnier