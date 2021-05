La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) a procédé lundi 17 mai à l'élection de son nouveau président, qui remplacera Alexandra François-Cuxac, ayant réalisé deux mandats entre 2015 et 2021. A cette occasion, Pascal Boulanger été élu président de la FPI. Il sera épaulé par Christian Terrassoux, élu « président délégué ».

Le second et dernier mandat d'Alexandra François-Cuxac arrivant à échéance le 30 juin prochain, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) a procédé à l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante ce lundi 17 mai.

A l'issue de ces élections, Pascal Boulanger a été élu comme nouveau président de la FPI. Il prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, remplaçant Alexandra François-Cuxac, qui présidait la FPI depuis 2015, et que la fédération a vivement remercié :

« La FPI salue l’immense travail effectué par la présidente Alexandra François-Cuxac durant ses deux mandats (...) Les promoteurs immobiliers de la FPI expriment leur fierté d’avoir été représentés par une femme de convictions, qui a durablement transformé l’image de la profession », a indiqué la fé dération dans un communiqué.

Bien connu de la profes sion, Pascal Boulanger a pour sa part été président de la FPI Hauts-de-France de 2012 à 2015, avant de devenir vice-président trésorier de la fédération nationale. Il est le président fondateur du groupe Pascal Boulanger, employant près de 6 000 salariés suite au rachat de 59 entreprises. Outre dans la promotion immobilière, le groupe intervient également dans la gestion immobilière, le service à la personne, les espaces verts ou encore la rénovation-décoration. Pascal Boulanger a également présidé Entreprises & Cités, réseau entrepreneurial du Grand Lille qu'il a transformé en fonds de dotation. Il reste aujourd'hui son vice-président.

Il sera accompagné de Christian Terrassoux, élu président délégué de la FPI. Ce dernier est également bien connu, car actif au sein de la fédération depuis plus de 25 ans. Il a notamment été président de la FPI Île-de-France de 2014 à 2018, et nommé vice-président de la FPI France en 2015. Il est le président fondateur de Pitch Promotion, créée en 1989, et rachetée par Altarea Cogedim en 2016.