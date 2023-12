La PAC installée dans 85 % des maisons neuves franciliennes

Dans l’ancien comme dans le neuf, la croissance de la pompe à chaleur (PAC) se poursuit, et s’est intensifiée dans le logement individuel neuf avec l’entrée en vigueur de la RE2020. Selon le dernier baromètre Domexpo, ce type d’équipement de chauffage a été installé dans 85 % des maisons neuves franciliennes en 2022.

Comme chaque année, Domexpo publie les résultats de son baromètre dédié aux modes de chauffage dans les maisons individuelles neuves en France et en Île-de-France.

Pour cette nouvelle édition, le spécialiste des villages de maisons d’exposition a analysé – en partenariat avec Caron Marketing – un échantillon de 2 600 maisons neuves livrées en Île-de-France en 2022 (sur un total de près de 5 000 maisons livrées sur cette période).

Chauffage : le succès de la PAC s’accroît, le gaz perd du terrain

Résultat : la pompe à chaleur (PAC) est de plus en plus prédominante, représentant désormais le mode de chauffage installé dans 85 % des maisons neuves franciliennes (contre 56 % en 2019).

À l’échelle de la France entière, la croissance se poursuit également, puisque le pourcentage atteint 78 %, contre 51 % en 2019.

Dans le détail, la PAC Air/Eau est toujours la plus installée, avec 53 % en France et 42 % en Île-de-France, devant la PAC Air/Air (respectivement 25 % et 43 %). La PAC hybride reste quant à elle encore marginale, avec seulement 1 % d’installations.

Les types de chauffage dans les maisons neuves en 2022. Source : baromètre Domexpo / Caron Marketing

Le gaz naturel perd de son côté nettement du terrain, représenté dans seulement 7 % des maisons neuves françaises, contre 19 % en 2020. Il faut dire qu’entre temps la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Or, cette dernière a évincé l’installation de chaudières gaz dans les maisons neuves, au profit d’énergies non fossiles.

« Le gaz, qui était encore très plébiscité il y a quelques années, n’est presque plus installé dans les nouvelles constructions : et pour cause, la RE2020 interdit son utilisation dans le neuf. Pour les prochaines années, on peut imaginer que les PAC vont continuer leur progression et que les autres types d’énergie vont presque devenir anecdotiques... Mais, je ne suis pas catégorique sur ce point car cela dépend surtout des nouvelles règlementations à venir et des décisions des pouvoirs publics sur le marché de la maison neuve », commente Daniel Lair-Lachapelle, président de Domexpo.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock