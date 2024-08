La Fédération Française du Bâtiment (FFB) a publié une lettre ouverte adressée aux présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, appelant à une action urgente pour faire du logement une priorité nationale.

Dans sa lettre adressée aux présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, la FFB souligne les défis croissants auxquels le secteur du bâtiment fait face, notamment la chute de la production de logements neufs, les difficultés liées à la rénovation énergétique, comme les incertitudes entourant l'aménagement du territoire.

La FFB met en garde contre les conséquences désastreuses d’une inaction prolongée, avertissant que 150 000 emplois pourraient disparaître d’ici 2025 si des mesures ne sont pas rapidement mises en œuvre.

Aider les jeunes et les ménages modestes à accéder à la propriété

Parmi les propositions avancées par la FFB, on trouve des mesures concrètes comme le rétablissement d’un prêt à taux zéro universel pour aider les jeunes et les ménages modestes à accéder à la propriété, la prolongation des dispositifs favorables à l’investissement locatif privé, ou encore la stabilisation du dispositif MaPrimRenov’.

La fédération insiste également sur la nécessité de mettre en place un plan quinquennal concerté, pour offrir aux acteurs du secteur la visibilité nécessaire pour investir et embaucher.

Olivier Salleron, président de la FFB, appelle à « la création d’un Conseil national de la construction pour surmonter les blocages actuels et engager une véritable démarche de filière face aux transitions environnementale et numérique ». Cette initiative vise à préserver les emplois et à soutenir l’apprentissage dans un secteur essentiel à l'économie nationale.

La FFB exhorte les parlementaires à prendre des mesures rapides pour redonner au logement la place centrale qu’il mérite dans les politiques publiques, en dépit des contraintes budgétaires. La mise en place d'une commission parlementaire transpartisane est jugée essentielle pour élaborer un pacte constructif pour la France. Peut-être que la récente formation d'un groupe dédié au logement à l'Assemblée répondra à ces enjeux.

Marie Gérald

Photo de Une : Olivier Salleron