Le promoteur immobilier français Nexity cède sa branche service aux particuliers à la société d’investissements Bridgepoint. L’opération, d’une valeur de 440 millions d’euros, va permettre à Nexity d’accélérer son désendettement, et s’accompagne d’un partenariat stratégique d’une durée de 6 ans entre les deux entités.

La crise de l’immobilier n’a épargné personne, pas même le promoteur immobilier français Nexity. Pour faire face à cet épisode, qui dure et qui impacte tous les professionnels du secteur, le groupe a cédé sa branche services aux particuliers à la société d’investissements Bridgepoint.

L’opération, d’une valeur de 440 millions d’euros, marque pour Nexity « une étape importante de sa transformation et accélère son désendettement », a indiqué le promoteur dans un communiqué.

En plus d’une cession de ses activités d’administrations de biens, l’opération s’accompagne d’un partenariat stratégique d’une durée de six ans entre Nexity et la nouvelle entité créée pour l’occasion, baptisée d’Evoriel. Renouvelable pour quatre ans, ce partenariat vise « à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de promotion du groupe », a précisé Nexity.

Un nouveau groupe fort de 3 100 collaborateurs

Le tout nouveau groupe Evoriel absorbe ainsi toutes les activités de services aux particuliers, et récupère par la même occasion « plus de 3 100 collaborateurs », soit un tiers des effectifs de Nexity, comme l’a annoncé cette nouvelle entité indépendante à l’AFP. Selon le promoteur immobilier, ces salariés sont spécialisés dans les syndics de copropriété, la gestion locative, les transactions dans l’immobilier ancien et le courtage en assurance.

Pour son lancement, Evoriel rassemble ainsi plus de 200 agences et trois marques historiques, à savoir : Lamy, présente dans une centaine de villes françaises, Oralia, réseau d’agences premium et enfin Richardière, spécialisée dans la gestion pour les institutionnels et les grands investisseurs privés, qui opéraient dans le giron de Nexity et viennent d’être cédées. L’ensemble de ces activités représentent un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros.

« Avec Bridgepoint, on se retrouve avec des moyens très importants pour accélérer la croissance, dans un environnement qui est complètement différent avec un fonds d’investissement qui va nous donner les moyens de nos ambitions », a déclaré à l’AFP Karine Olivier, PDG d’Evoriel.

Une rentrée de fonds nécessaire pour faire face à la crise en cours

En plus d’accélérer significativement la trajectoire de désendettement du groupe (la dette nette était de 776 millions d’euros à fin 2023), cette cession va donner à Nexity les moyens de mener à bien sa transformation « en profondeur », selon le promoteur immobilier. Un plan social va en effet être mis en place par le groupe, afin de faire face aux conséquences de la crise historique dans la construction. Les détails de ce plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’ont cependant pas été rendus publics.

« On va adapter notre entreprise et nos coûts », avait déclaré fin février à la presse la PDG de Nexity, Véronique Bédague. « Si on veut produire du logement abordable, il faut qu’on réduise les coûts », expliquait-elle.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock