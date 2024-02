Face à une crise historique de l'immobilier neuf, Nexity envisage un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en 2024. Une décision radicale qui fait suite à une année 2023 marquée par des difficultés sans précédent pour le groupe.

En 2023, le spécialiste de l'immobilier neuf Nexity a connu une baisse de 19 % des réservations de logements en nombre et de 24 % en valeur. Bien que cette performance soit meilleure que la moyenne du marché français (-26 %), son chiffre d'affaires a diminué de 9 %, tandis que le bénéfice net a chuté de manière spectaculaire, passant de 188 millions d'euros en 2022 à seulement 19 millions d'euros l'année suivante.

Ces chiffres alarmants ont incité le promoteur immobilier à revoir ses stratégies et à prendre des mesures drastiques pour stabiliser sa position sur le marché. La présidente-directrice générale de Nexity, Véronique Bédague, a annoncé la mise en œuvre d'ajustements majeurs, soulignant « la nécessité de réduire les coûts pour produire du logement abordable ».

En plus de la suppression du dividende prévue pour les actionnaires, qui a fait chuté l'action de Nexity de plus de 20 % à la Bourse de Paris, soit son niveau le plus bas depuis 2009, le promoteur a cédé ses filiales portugaise et polonaise, tout envisageant de se séparer de sa succursale de services.

Un Plan de Sauvegarde de l'Emploi

Face à la situation actuelle, Nexity a décidé de ne pas définir d'objectifs chiffrés pour 2024, préférant observer l'évolution des taux d'intérêt et des politiques publiques. La société espère un rebond en 2025, mais la route vers la reprise semble encore semée d'incertitudes.

Véronique Bédague, a souligné « la capacité de la société à maintenir ses objectifs financiers malgré les défis du marché », et a annoncé « des ajustements pour 2024, incluant la mise en œuvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi et des actions de recentrage de la feuille de route stratégique ». Nexity prévoit également d'accélérer ses activités de régénération urbaine, en partenariat avec des acteurs locaux, et de recentrer ses opérations pour mieux répondre à la demande du marché.

Une réorganisation en vue ?

Face à ces défis, Nexity a annoncé une réorganisation « en profondeur » de ses activités. L'objectif : ajuster l'entreprise aux réalités changeantes du marché immobilier français.

Malgré les défis actuels, Nexity reste optimiste quant à son avenir. La société se concentre sur la réduction de son endettement et sur la consolidation de sa position financière. Des mesures telles que la cession de filiales et la recherche de partenariats stratégiques sont envisagées pour atteindre ces objectifs.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock