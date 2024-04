La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers de la FNAIM (CDI-FNAIM) et la Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier (FIDI), annoncent la création l'Alliance du Diagnostic Immobilier. L'objectif : parler d'une seule voix sur le plan politique et la représentation institutionnelle.

Dans un contexte où le métier du diagnostic immobilier est marqué par le recul des transactions, le ralentissement de la construction et une augmentation des coûts, l'annonce de cette nouvelle alliance entre la CDI-FNAIM et la FIDI revêt une importance particulière.

« L'Alliance FIDI&CDI-FNAIM est avant tout un projet commun, et je crois au travail en mode collectif. Notre filière a besoin d'être plus que jamais unie autour des grands enjeux qui l'attend », a déclaré Yannick Ainouche, président de la CDI-FNAIM, à l’occasion de l’événement Rendez-Vous du Diagnostic Immobilier (RVDI).

« Une nécessité pour la filière »

Dans un environnement où émergent également de nouvelles opportunités, notamment liées au changement de regard sur le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) et aux marchés de la rénovation énergétique, les deux fédérations ont souligné qu'il était temps de conjuguer leurs talents et leurs ressources.

« Enfin ! Une évidence et une nécessité pour la filière… On gagnera à s’écouter, à se comprendre, à se respecter et à agir ensemble... Je me réjouis du nouvel élan que nous donnons à nos fédérations et au métier en décidant de combiner nos forces pour défendre nos convictions, pour porter nos propositions et pour projeter le métier dans un avenir porté par nos valeurs partagées », a confié Lionel Janot, président de la FIDI.

Cette alliance ne constitue « ni une fusion ni une union, mais plutôt un rapprochement respectueux des histoires, des acquis, des adhérents, des services et des partenaires de chaque entité », ont-ils indiqué dans un communiqué de presse.

Les principes de l'Alliance du Diagnostic Immobilier se constituent autour de plusieurs grands axes, dont la promotion de la filière et du métier, ainsi que ceux qui le pratiquent, en valorisant notamment la diversité et le maillage du secteur. Il s'agit également de défendre « une profession réglementée et réglementaire », en luttant contre les irrégularités et en garantissant l'indépendance et l'impartialité des diagnostiqueurs.

Par ailleurs, l'Alliance annonce vouloir créer une branche professionnelle, et rechercher des moyens pour un meilleur financement de la formation professionnelle.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock