Un bilan toujours mitigé pour l’immobilier de bureaux francilien

L’immobilier de bureaux francilien est toujours à la peine, selon le dernier bilan publié par le groupement Immostat. Alors que la surface de bureaux disponible n’a jamais été aussi haute, les prix à l’achat baissent, mais les investisseurs désertent le marché.

Après une baisse de 12 % de la demande de bureaux en Île-de-France en 2023, le premier trimestre 2024 enregistre une légère amélioration de +1 % par rapport à un an plus tôt, selon Immostat. Bilan, entre janvier et mars, 451 700 mètres carrés de bureaux ont été nouvellement vendus ou loués.

L’offre augmente, et les prix à l’achat baissent

Toutefois, la surface de bureaux disponibles en Île-de-France n’a jamais été aussi élevée. Elle grimpe aujourd’hui à 4,9 millions de mètres carrés, soit +11 % par rapport à un an plus tôt.

Résultat, avec cette hausse de l’offre, le prix moyen des bureaux achetés en Île-de-France baisse de 19 % sur un an, pour s’établir à 6 210 euros le mètre carré.

Les prix des loyers, eux, sont moins impactés. Ils s’élèvent à 441 euros du mètre carré pour les locaux anciens, soit une légère hausse de +3 %, et à 427 euros pour les locaux neufs ou restructurés, soit un niveau stable.

Une désertion des investisseurs

Plus inquiétant : le volume des ventes à des investisseurs a baissé de 55 % par rapport au premier trimestre 2023, et a même chuté de 64 % en Île-de-France.

« Le ralentissement des investissements dans le tertiaire se poursuit et c'est une mauvaise nouvelle », réagit Frédéric Goupil de Bouillé, de l'Association des directeurs immobiliers, car selon lui, « les enjeux de transition écologique ne seront pas atteints sans l'implication massive des investisseurs ». Or, pour atteindre les objectifs du Dispositif éco-énergie tertiaire, environ 15 milliards d’euros seront nécessaires, contre 3 à 4 milliards aujourd’hui.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock