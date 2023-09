Un immeuble menace de s’effondrer à Martigues, 150 personnes évacuées

150 personnes ont été évacuées d’un immeuble de logements sociaux à Martigues (Bouches-du-Rhône), dans la nuit de samedi à dimanche, en raison de l’apparition de fissures et d’un risque d’effondrement. Plusieurs habitants ont reproché au bailleur social 13 Habitat un manque d’entretien, avec des balcons menaçant de s’effondrer.

Près d’un an après l’effondrement de deux immeubles à Lille, et cinq ans après celui de la rue d’Aubagne à Marseille, 150 personnes ont été évacuées dans la nuit de samedi à dimanche à Martigues (Bouches-du-Rhône), après l’apparition de fissures dans un immeuble.

Dans cet immeuble de logements sociaux, situé dans une cité de Martigues, un habitant aurait entendu un craquement dans la nuit, et constaté une fissure dans une cage d’escalier, avant d’appeler les pompiers.

« On a entendu un craquement puis un grand « boum ». J'ai pensé immédiatement à ce qu'il s'est passé au Maroc », témoigne une habitante, faisant référence au séisme ayant frappé le pays la veille.

150 personnes habitant dans deux bâtiments de l’immeuble ont alors été évacuées et relogées par précaution, et un arrêté municipal de péril imminent a été pris pour interdire l’accès « jusqu’à nouvel ordre », avec un périmètre de sécurité interdisant la circulation des piétons et véhicules aux alentours.

Des balcons menaçant de s’effondrer

Le lendemain, plusieurs habitants évacués ont reproché au bailleur social 13 Habitat, premier bailleur public des Bouches-du-Rhône, le manque d’entretien de cet immeuble, construit dans les années 1970.

« C'est un problème qui dure depuis très longtemps. Le balcon de ma mère s'est effondré il y a deux ans mais elle a dû rester dans son logement », explique une habitante. De nombreux balcons étant par ailleurs renforcés par des étais de maçonnerie pour maintenir le bâtiment, a constaté un correspondant de l’AFP.

Selon une source proche de la municipalité, la mairie avait alerté 13 Habitat il y a trois ans concernant ces problèmes de dégradation du bâti, lui demandant d'effectuer des travaux en conséquence. La ville avait alors débloqué un million d’euros en espérant que le bailleur social suive.

13 Habitat a reconnu que le patrimoine était en mauvais état, mais indiqué qu’il n’y avait « pas de risque identifié », et qu’« aucune procédure en cours n’indiquait que la structure était fragilisée », selon Romain Luongo, directeur de la communication.

Le bailleur social gère 33 000 logements dans les Bouches-du-Rhône, dont 22 000 doivent être prochainement rénovés dans le cadre d'un plan de 4 milliards d'euros. Les chantiers, qui devraient débuter fin 2024, s'étaleront jusqu'en 2040.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock