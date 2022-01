Unlatch franchit le seuil des 400 promoteurs en Europe Immobilier | 31.01.22

La start-up Unlatch enregistre une croissance soutenue de son activité en 2021, et annonce avoir franchi le cap des 400 promoteurs utilisateurs de solution de digitalisation de la vente dans l’immobilier neuf. En signant 100 nouveaux clients en un an, la société française consolide ainsi son avance commerciale et technologique.

Depuis le lancement de sa plateforme en 2018, Unlatch a doublé sa base de clients. Cette start-up française digitalise entièrement le processus de vente permettant ainsi une réduction des délais de traitement des dossiers, et offrant aux parties prenantes un outil en ligne qui simplifie l'ensemble du processus de vente. Pionnier de la vente immobilière digitalisée, cette dernière annonce avoir franchi le cap des 400 promoteurs utilisateurs de solution en Europe, et enregistre sur un an, une croissance soutenue de son activité en signant 100 nouveaux clients et en accompagnant près de 700 nouveaux programmes immobiliers. « Ces très bons résultats sont le fruit d’une stratégie d’innovation permanente avec le lancement de nouveaux services », expliquent les fondateurs et dirigeants, François Marill et Thomas Rivoire. En effet, la plateforme propose depuis peu de nouvelles fonctionnalités, telles que l’analyse des performances commerciales, la prise de rendez-vous en ligne, et l’administration collaborative des ventes. Des évolutions qui lui permettent désormais de proposer une solution digitale complète du parcours de vente immobilière dans le neuf pour les clients-acquéreurs. Un déploiement à l’international Consciente d'être sur une dynamique qui lui permet de renforcer son avancée commerciale et technologique, l'entreprise, qui nourrit de fortes ambitions sur les marchés où elle est présente, annonce que l’activité commerciale d’Unlatch devrait être tirée, à horizon 2022, par l’ouverture récente de ses filiales en Espagne et au Royaume-Uni. « Les perspectives d’expansion restent très solides, malgré l’insuffisance persistante des permis de construire qui continue d’affecter la dynamique de construction de logements neufs en France », soulignent François Marill et Thomas Rivoire. Constat à nuancer cependant avec les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique publiés ce vendredi, enregistrant une croissance en 2019 et 2021. Marie Gérald Photo de Une : ©AdobeStock

