Commercialisation de logements neufs : le bilan 2021 inférieur à celui de 2019

Le ministère de la Transition écologique a publié ce mardi 15 février les résultats de la commercialisation de logements neufs au quatrième trimestre 2021, et le bilan de l'année écoulée. Si les chiffres remontent la pente comparé à 2020 – année de crise – ils restent toujours en-dessous des niveaux de l'année 2019, avec -11 % pour les réservations et -8,8 % pour les mises en vente.

En novembre dernier, le ministère de la Transition écologique publiait les résultats de la commercialisation de logements neufs au troisième trimestre 2021. Les chiffres montraient notamment une baisse de 12,5 % des mises en vente de logements neufs, et de 20,1 % des réservations par rapport au troisième trimestre 2019, pas encore impacté par la crise.

Ce mardi 15 février, le ministère a dévoilé le bilan du quatrième trimestre 2021, et de l'année entière, s'inscrivant dans cette même tendance, avec des chiffres en hausse par rapport à 2020, mais encore bien en-dessous des niveaux d'avant-crise.

-11 % réservations et -8,8 % de mises en vente par rapport à 2019

Au quatrième trimestre 2021, 28 800 logements ont été réservés, soit +3,2 % par rapport au T4 2020, mais ce nombre représente -18,3 % de réservations par comparaison avec le T4 2019. Sur un an, le bilan est de 116 714 logements réservés, soit +15 % par rapport à 2020, mais toujours -11 % par rapport à 2019 (soit 14 400 réservations en moins).

Parallèlement, au quatrième trimestre 2021, 25 600 logements ont été mis en vente, soit +10,2 par rapport à un an plus tôt, mais -7 % comparé à deux ans plus tôt. Sur l'année entière, ce sont 104 477 logements qui ont été mis en vente, soit +21 % par rapport à 2020, mais -8,8 % par rapport à 2019.

Au quatrième trimestre 2021, les grands appartement ont été particulièrement prisés, avec notamment +10,3 % de réservations pour les 4 pièces ou plus par rapport au T4 2020. Même succès pour les grandes maisons individuelles de plus de 5 pièces, avec +21 % sur la même période.

Côté tarif, le prix moyen au mètre carré d'un appartement neuf est en hausse de 4,7 %, et de 13,1 % pour les maisons individuelles, avec un prix moyen qui atteint les 339 000 euros.

Claire Lemonnier