Les permis de construire ont augmenté de 3 % entre 2019 et 2021

En ce début d'année 2022, l'heure est au bilan. Et ce dernier est plutôt bon en ce qui concerne la construction. En 2021, les permis de construire auraient en effet cru de près de 19 % par rapport à 2020, et de 3 % par rapport à 2019, année d'avant-crise.

Il y a un mois, les derniers résultats de la construction montraient une certaine stabilisation du nombre de permis de construire et de mises en chantier à fin 2021, restant au-dessus des niveaux d'avant-crise.

Ce vendredi 28 janvier, le ministère de la Transition écologique a dévoilé les chiffres du quatrième trimestre 2021, et le bilan de l'année entière.

Au quatrième trimestre 2021, le nombre de permis de construire aurait été en légère baisse, avec -3,9 %, après +1,4 % au troisième trimestre. Sur la même période, on enregistre +0,8 % pour les mises en chantier, après qu'elles aient stagné.

Des chiffres dans le vert

À l'échelle de l'ensemble de l'année 2021, le bilan est très positif par rapport à 2020. On dénombre en effet 471 000 permis de construire, soit 74 700 autorisations de plus qu'en 2020 (+18,9 %), et 386 700 mises en chantiers, soit 37 500 logements commencés en plus (+10,7 %). Ces hausses restent néanmoins à relativiser, l'année 2020 ayant été marquée par le premier confinement et l'arrêt total de l'activité pendant plusieurs semaines.

Toutefois, même en regard de 2019, année d'avant-crise, le bilan 2021 reste encourageant, avec +3 % de permis de construire par rapport à 2019, et seulement -0,4 % pour les mises en chantier.

Les logements individuels ont connu une forte augmentation du nombre de permis de construire entre 2020 et 2021, pour un total de 211 800 logements individuels autorisés Dans le détail, on enregistre +26,3 % pour les logements individuels purs et +24,3 % pour les logements individuels groupés. Tandis que les permis de construire dans le collectif connaissent une croissance légèrement plus modérée, avec +14,6 % pour le collectif ordinaire, et +9,8 % pour les logements en résidence.

La tendance s'inverse côté mises en chantier, plus dynamiques pour les logements en résidence (+26,5 %), que pour l'individuel pur (+16,4 %), le collectif ordinaire (+6 %), et l'individuel groupé (+4,3 %).

Claire Lemonnier