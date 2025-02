Deux ans après le séisme ayant secoué la Turquie, un procès vient de rendre son verdict. L’affaire concerne l’effondrement d’un immeuble au sein d’un complexe résidentiel au sud-est du pays. Deux responsables ont été condamnés à plus de 18 ans de prison.

Le 6 février 2023, un séisme de magnitude 7,8 a traversé le sud-est du pays. Il emporte dans son passage la quasi-totalité des immeubles du complexe résidentiel Ebrar, à Kahramanmaras, causant 1 400 morts. Parmi les édifices effondrés, un de huit étages a fait l’objet d’une affaire judiciaire.

Le 20 février, Tevfik Tepebasi, donneur d'ordre, et Atilla Oz, président de la coopérative ayant construit l'immeuble, ont été chacun condamnés à 18 ans et huit mois de prison. Des informations rapportées par les médias locaux, dont la chaîne de télévision privée NTV.

Le chef d’accusation : « homicide et blessures par négligence consciente ».

Trois accusés acquittés



Dans l’immeuble concerné, 115 personnes ont péri, selon NTV. Incarcéré suite à la catastrophe naturelle et poursuivi sur d’autres affaires liées, Tevfik Tepebasi s’était défendu auprès du tribunal, il y a un an, en déclarant qu’il ne connaissait « rien à la construction ». Des propos qui ont provoqué un tollé.

Et la partie civile n’est pas au bout de ses peines, alors que trois accusés ont été acquittés par manque de preuves, sur les quatre jugés dans cette affaire. Le quatrième a été jugé par contumace, c’est-à-dire en son absence.

Plusieurs familles de victimes, citées par NTV, ont annoncé leur intention de faire appel. Elles ont affiché leur mécontentement face aux peines et acquittements prononcés.

Bilan du séisme : 39 000 bâtiments rasés



Au total, le séisme et ses répliques ont ravagé une zone couvrant dix provinces turques. 53 500 vies ont été fauchées en Turquie, et au moins 6 000 en Syrie voisine. 107 000 personnes ont été blessées.

D’après l'agence turque de gestion des catastrophes (Afad), 39 000 bâtiments ont été rasés et 200 000 autres gravement endommagés. Environ deux millions de personnes se sont retrouvées sans abri.

Des promoteurs et constructeurs pointés du doigts, mais quid des fonctionnaires ?

Pour l’heure, 189 personnes ont été reconnues pour beaucoup coupables de « négligences » durant la construction des bâtiments, et condamnés à des peines de prison. 1 342 procès - impliquant 1 850 prévenus- sont en cours, rapporte le ministère turc de la Justice.

Recep Tayyip Erdogan dénoncé les entrepreneurs négligents. Le président turc les accuse de rogner sur les coûts, en recourant au béton bon marché et en ignorant les normes de construction de base. Plus de 200 entrepreneurs et promoteurs ont été arrêtés immédiatement après le séisme.

Mais que dire des fonctionnaires, qui ont accordé les permis de construire et validé les inspections de sécurité ? Aucune enquête sur ces derniers n’a abouti à ce jour.



Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock