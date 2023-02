Séisme en Turquie : Erdogan prévoit la reconstruction de 200 000 logements

Après les terribles tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, l’heure est maintenant à la reconstruction. Ce séisme, responsable de plus de 44 000 morts selon les derniers chiffres des autorités, est en effet à l’origine de l’endommagement, voire de la destruction complète, de plus de 118 000 bâtiments.

Résultat, des centaines de milliers de sinistrés se sont retrouvés dans la rue, sans savoir où passer la nuit et se protéger du froid. En réponse à cette urgence, le président turc Recep Tayyip Erdogan vient d’annoncer, ce lundi 20 février, la construction de 200 000 logements dans les onze provinces turques affectées par le séisme dévastateur d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter.

« Aucun des immeubles ne fera plus de trois ou quatre étages », a déclaré M. Erdogan depuis la province d’Hatay (sud), la plus affectée par la catastrophe du 6 février. « Tous les bâtiments seront reconstruits de zéro, sur des sols solides et selon les bonnes pratiques », a insisté le chef de l’État, précisant que la construction de ces logements débutera en mars.

Ne pas répéter les erreurs fatales du passé

Par bonnes pratiques. M. Erdogan entend ne pas produire les erreurs du passé, puisque de très nombreux bâtiments ont été détruits à cause de leur manque de solidité face à de telles catastrophes. La négligence de nombreux professionnels du BTP quant à la construction de ces édifices leur a valu à douze d’entre eux une arrestation par les autorités turques. Des arrestations qui ne sont pas prêtes de s’arrêter puisque le vice-président turc Fuat Oktay a annoncé que 113 mandats d’arrêt avaient été émis.

La responsabilité des autorités turques est donc de reconstruire dans les normes. Et pour cela, le président turc préconise entre autres de bâtir ces nouveaux logements à distance des lignes de failles, « plus proches des montagnes, pour se protéger des problèmes émanant des sols mous ».

« Nous construirons des nouveaux Antakya, Iskenderun et Arsuz. Nous les reconstruirons de zéro », a insisté M. Erdogan, citant trois villes de la province d’Hatay. « Nous commencerons à transférer nos citoyens vivant dans des villes de tentes et de conteneurs vers leurs [nouveaux] logements d’ici un an » a promis le président turc, qui s’exprimait pour la première fois en public depuis six jours.

130 000 logements seront construits dans la province d’Hatay - qui a été frappée par deux nouveaux séismes de magnitude 6,4 et 5,8 le 20 février au soir - et dans les provinces de Kahramanmaras et de Malatya, les plus affectées des onze provinces touchées par le séisme. Les mosquées et autres lieux de culte seront également reconstruits, a assuré M. Erdogan.

Le président, qui a indiqué que plus de 114 800 personnes ont été sauvées des décombres, a précisé que les banques publiques allaient effacer les dettes des personnes mortes dans le séisme.

Au total, « les besoins en abri de 1,69 million de personnes ont été satisfaits », a indiqué le président turc, qui a ajouté que quelque 375 000 sinistrés ont été évacués des provinces affectées vers d’autres villes du pays, dont les trois quarts par avion.