Prévoyance dirigeant : est-elle obligatoire et comment bien la choisir ?

Prévoyance dirigeant : une protection indispensable, même sans obligation légale

Diriger une entreprise, c’est endosser de lourdes responsabilités, mais aussi s’exposer à certains risques. Maladie, accident, invalidité ou décès… Autant d’imprévus qui peuvent fragiliser non seulement le chef d’entreprise, mais aussi sa société, ses proches et ses collaborateurs. Dans ce contexte, la prévoyance dirigeant joue un rôle clé. Pourtant, une question revient souvent : est-ce que la prévoyance est obligatoire pour un dirigeant ? Et surtout, est-elle vraiment utile ?

Spoiler : elle n’est pas toujours imposée par la loi, mais elle peut sauver bien des situations.

La prévoyance dirigeant, c’est quoi exactement ?

Il s’agit d’un contrat de protection sociale qui permet au chef d’entreprise de maintenir un revenu ou de couvrir certains frais en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès. Concrètement, elle complète les prestations souvent très faibles du régime obligatoire, notamment pour les travailleurs non-salariés (TNS).

Un exemple simple : un artisan en arrêt longue durée pour maladie pourrait ne toucher que quelques dizaines d’euros par jour de la Sécurité sociale. La prévoyance permettrait ici de compléter ses revenus pour maintenir un niveau de vie correct.

Est-ce que la prévoyance est obligatoire pour un dirigeant ?

D’un point de vue strictement légal, la réponse est non… mais ça dépend du statut. Un gérant majoritaire de SARL ou un entrepreneur individuel n’a aucune obligation de souscrire à un contrat de prévoyance. Il est libre de choisir s’il souhaite ou non se couvrir.

En revanche, pour les dirigeants assimilés salariés (comme les présidents de SAS ou de SASU), l’entreprise peut être tenue de proposer un contrat collectif si elle en a mis un en place pour l’ensemble de ses cadres. Et dans certains cas, les conventions collectives peuvent rendre la prévoyance obligatoire pour les dirigeants salariés.

Mais au-delà de la réglementation, la vraie question est : peut-on se permettre de ne pas en avoir ?

Pourquoi la prévoyance est fortement recommandée ?

Même si elle n’est pas toujours imposée, la prévoyance santé est quasiment incontournable dès lors qu’on dépend uniquement de son activité pour vivre. Une étude publiée par Les Échos a montré que 1 dirigeant sur 3 ne pourrait pas tenir plus d’un mois sans revenus en cas d'arrêt brutal.

Autre exemple concret : un auto-entrepreneur hospitalisé pendant deux mois ne touchera que 56 euros par jour d’indemnités journalières (en moyenne). Sans prévoyance complémentaire, c’est vite la panique pour payer son loyer ou honorer ses échéances professionnelles.

Et en cas de décès, les choses peuvent se compliquer encore plus. Certaines garanties prévoyance permettent de verser un capital à la famille du dirigeant, ou de couvrir un crédit professionnel en cours.

Comment choisir une bonne prévoyance dirigeant ?

Pour bien choisir, il faut commencer par comprendre la différence entre prévoyance et mutuelle santé et identifier ses besoins réels. Est-ce que vous avez des enfants à charge ? Un crédit à rembourser ? Des charges fixes à couvrir quoi qu’il arrive ?

Ensuite, comparez les niveaux de garantie : indemnités journalières en cas d'arrêt, rente invalidité, capital décès, prise en charge des frais professionnels… Tous les contrats ne se valent pas. Certains couvrent mieux l’invalidité, d'autres le maintien de revenu.

Soyez aussi attentif aux délais de carence, aux exclusions, et aux conditions de versement. Et si vous êtes en SASU, vous pouvez intégrer les cotisations à vos charges déductibles, ce qui permet une optimisation fiscale non négligeable.