Élections européennes : le parti LR veut assouplir les mesures pour le logement

Alors que les élections européennes auront lieu en juin prochain, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, était en déplacement à Florange, en Moselle, le 15 mars. À cette occasion, le candidat LR a proposé des mesures d’assouplissement pour la réglementation sur le logement.

Une pause réglementaire pour relancer la construction de logements ?

En déplacement en Moselle, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes, a notamment proposé de « mettre en place une pause réglementaire de cinq ans dans le domaine du logement et de la construction au niveau européen et national ».

Pour le neuf, Les Républicains demandent également une adaptation de l’objectif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) « à l’objectif de construction de logements neufs, qui doit être une priorité nationale », selon le parti.

Le 12 mars dernier, les eurodéputés entérinaient un texte imposant le verdissement du parc immobilier européen, jugé « disproportionné » par le parti LR, qui dénonce une étude d’impact « insuffisante ».

François-Xavier Bellamy propose de « clairement revenir » sur ce texte. « Il faudra revenir aussi sur cette loi française qui exige de sortir du parc locatif les bâtiments qui sont classés F et G (au diagnostic de performance énergétique, ndlr). On voit bien à quel point en réalité ça pénalise les plus modestes », a-t-il estimé.

Rénovation énergétique : soutenir l’électrification et la décarbonation du chauffage

« On n'abandonne pas pour autant l'ambition de transition environnementale, au contraire, mais nous on veut une écologie qui sorte de cette logique d'asphyxie et qui choisisse d'épauler les gens», a-t-il poursuivi.

Pour ce faire, il suggère de mettre en place « un crédit d'impôt carbone pour la transition vers la rénovation thermique», en soutenant notamment l’électrification des chauffages, et « ensuite que l'État se donne les moyens de produire de l'électricité décarbonée ».

Côté logement social, François-Xavier Bellamy préconise de « sortir du bail à vie » pour qu’il s’agisse seulement d’une « transition ».

Avec le « bail à vie, d'une certaine façon on est piégé (...) Celui qui paie tous les mois son loyer dans le logement social, il n'investira jamais », a estimé M. Bellamy, regrettant une faible rotation, bloquant « des millions de familles qui sont éligibles en France au logement social mais qui n'en verront jamais la couleur ».

Dans le logement privé, le parti propose également de simplifier les baux de location pour protéger davantage les propriétaires contre les locataires mauvais payeurs.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : X - @fxbellamy