Lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a confirmé le lancement du comité de suivi de la rénovation énergétique. Une première réponse encourageante, selon la CAPEB.

Ce mercredi 24 janvier s’est tenue à l’Assemblée nationale une séance des questions au gouvernement. Ont répondu présents Gabriel Attal, nommé Premier ministre en ce début d’année, et Christophe Béchu, reconduit en tant que ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

L’occasion d’aborder le sujet épineux de la réforme de MaPrimeRénov’. Présentée en octobre, elle mise maintenant sur les rénovations globales. Parmi les craintes exprimées par la députée Anne Le Henanff, du groupe Horizons : que la politique d’aides à la rénovation énergétique favorise davantage les grands groupes de construction, que les petits artisans, lit-on sur le site de la chaîne parlementaire LCP.

Un discours qui s’appuie sur l’appel de la dernière chance, lancée par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) : « Dès lors que MaPrimeRénov’ est massivement orientée vers des parcours de rénovation d’ampleur, elle suppose l’intervention de plusieurs corps d’état et privilégie, de fait, les entreprises générales au détriment des centaines de milliers de petites entreprises puisque la réforme ne prévoit pas de faciliter la création des groupements momentanés de ces TPE ni de permettre aux groupements momentanés d’entreprises de proposer des rénovations d’ampleur, dans le cadre d’un vrai parcours travaux. Ce qui va avoir pour conséquence d’entraîner des sous-traitances en cascades ».

Lancement imminent du comité de suivi de la rénovation énergétique

En réponse, M. Béchu a promis le lancement du comité de suivi de la rénovation énergétique. Pas forcément une annonce retentissante, car le gouvernement a déjà déclaré, dans un communiqué diffusé en décembre, sa mise en place courant janvier 2024. Pour rappel, ce comité réunit les principaux acteurs de la rénovation énergétique, et surveillera « la mise en œuvre du parcours de rénovation énergétique dans toutes ses dimensions ».

L’annonce du ministre de la Transition écologique représente cependant « une première réponse encourageante à l'appel de la CAPEB », mais aussi à la lettre ouverte co-signée avec une trentaine d’acteurs du secteur.

« La CAPEB se félicite que sa lettre ouverte ait retenu l’attention de Monsieur le Premier ministre, et de Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de cette première réponse avec l’ouverture rapide d’une concertation des acteurs de la filière que nous appelions de nos vœux. La CAPEB se tient à la disposition de Monsieur le Ministre et de ses équipes pour avancer en ce sens », s’est réjouie la confédération dans un communiqué ce mercredi.

Et de souligner toutefois « que ce dossier de la simplification est ouvert depuis trois ans sans avancées réelles et concrètes. Nous comptons donc sur l’implication personnelle de Christophe Béchu pour débloquer rapidement cette situation ».

Parmi les propositions du représentant de l’artisanat du bâtiment, on relève le développement de parcours de 3 à 5 ans de rénovations d’ampleur, avec des aides bonifiées. La CAPEB encourage aussi la possibilité de créer des groupements momentanés d’entreprises non solidaires et d’attribuer des subventions de chantiers mono-gestes sur les passoires thermiques, tant qu’elles sont compatibles avec une rénovation globale.

Un attirail de solutions déjà exposé par le confédération en mai dernier, pour relancer l’artisanat du bâtiment. Artisanat du bâtiment dont l’économie est en berne, et pour laquelle la rénovation énergétique est une voie de prospérité.





Virginie Kroun

Photo de Une : LCP.fr