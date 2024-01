Nommé ce mardi comme nouveau Premier ministre, Gabriel Attal est déjà interpellé par les acteurs du bâtiment. La Capeb défend notamment un chantier important pour Matignon : la rénovation énergétique.

À peine 24h après sa démission, l’ancienne Première ministre Elisabeth Borne a déjà son remplaçant. Autrefois ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal reprend les rênes de Matignon ce mardi 9 janvier. Une nomination saluée le jour même par la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).

Mais après les félicitations, place aux revendications. « Nous attendons du Premier ministre qu'il mette en œuvre les réformes nécessaires au bon fonctionnement de notre économie et de notre société, ainsi qu'à la reconnaissance de la place des TPE qui y contribuent », souligne le représentant de l’artisanat du bâtiment dans un communiqué.

Faire du chantier de la rénovation énergétique une réussite

L’arrivée du nouveau Premier ministre est l’occasion pour la Capeb de rappeler l’importance du chantier de la rénovation énergétique pour la France.

« Tous les ménages doivent être soutenus et accompagnés dans leurs projets de rénovation énergétique. Toutes les entreprises artisanales du bâtiment, naturellement compétentes dans leurs métiers sur ces marchés, doivent pouvoir contribuer à ces rénovations, qu'elles soient globales ou par geste. Toutes les solutions techniques et énergétiques doivent être mises en œuvre pour converger vers un seul et même objectif : la réduction des gaz à effet de serre », défend la confédération.

Le 20 décembre, la Capeb et 28 industriels du bâtiment ont envoyé une lettre ouverte à Elisabeth Borne pour lui demander des modifications concernant la réforme de MaPrimeRénov’. Leur demande : rendre plus inclusive et efficace la réforme de MaPrimeRénov’, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

« Aujourd'hui, cette réforme exclut trop de ménages prêts à réaliser des travaux de rénovation énergétique, trop d'entreprises capables de les réaliser, trop de solutions techniques susceptibles d'améliorer la classe énergétique des logements et qui sont parfois les seules envisageables », déplore la Capeb. Et de réclamer à ne pas laisser cet « appel de la dernière chance » sans réponse.

Parmi ses 15 propositions pour relancer l’artisanat du bâtiment, la confédération insiste sur la simplification des dispositifs d’aide et de contrôle des travaux, tout en évincant la concurrence loyale et les fraudes. Des mesures qu’elle encourage de nouveau auprès de Gabriel Attal.

La cause des écoles plus importante que celle de l’environnement ?

Mais ces propositions parleront-elles au nouveau Premier ministre ? Dans son discours lors de la cérémonie de passation ce mardi, l’écologie ne semble pas être la priorité numéro 1. On ne sait pas non plus s’il pilotera la planification écologique, comme sa prédécesseure. Une chose est sûre, l’ancien ministre de l’Éducation nationale assure qu'il « emmène avec [lui], à Matignon, la cause de l'école ».

Sa participation au premier Comité d’animation du plan de rénovation écologique des écoles en septembre dernier forme déjà une passerelle vers ce chantier environnemental. « Nos écoles, et le nouveau Premier ministre est fort bien placé pour le savoir, nécessitent également des rénovations massives, en particulier sur le plan énergétique », appuie de son côté la Capeb.

Celui à qui on reproche d’être « un fidèle macroniste qui ignore l’écologie » sur le média Reporterre, s'est rendu dans le Nord-Pas-de-Calais pour constater les dégâts du changement climatique sur le territoire. Peut-être est-ce l’opportunité d’affirmer ses engagements en la matière.



Virginie Kroun

Photo de Une : Twitter @gouvernementFR