Pour encourager les ménages à s'engager dans des travaux de rénovation énergétique ambitieux, une des mesures évoquées dans la Convention citoyenne pour le climat a été la création de Mon Accompagnateur Rénov', un tiers de confiance qui accompagne les particuliers à chaque étape de leur projet de travaux, défini dans la loi Climat & Résilience.

Ouverture du dispositif Mon Accompagnateur Rénov’ au 30 avril

Afin de rendre accessible cet accompagnement à un plus grand nombre de ménages, l'agrément Mon Accompagnateur Rénov’ s’ouvre à de nouveaux acteurs, publics et privés, à partir du 30 avril 2023, a annoncé le Ministère de la Transition écologique dans un communiqué datant du 3 avril. Cette procédure de demande d’agrément l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sera entièrement dématérialisée et se fera directement via le site France Rénov.

Deux parcours sont prévus en fonction des candidats à l'agrément : les acteurs historiques, qui réalisent déjà des missions d’accompagnement (Espace Conseil France Rénov’, opérateurs de l’Anah, structures chargées d’une opération programmée), pourront déposer leur demande à partir du 2 mai 2023, tandis que les nouveaux acteurs, notamment issus du secteur privé, pourront le faire à partir du 1er juillet 2023. Des moments d'information seront également organisés pour aider les acteurs à déposer leur dossier, a précisé le ministère.

De plus, pour ne pas pénaliser les ménages, un régime transitoire a été mis en place entre le 1er janvier et le 1er septembre 2023, afin que les acteurs historiques soient agréés et puissent ainsi poursuivre leurs missions d’accompagnement.

« Pouvoir compter sur un interlocuteur fiable est une attente forte des citoyens pour garantir un projet personnalisé et réussi », a souligné le ministère, alors que pour de nombreux propriétaires de logements, engager des travaux de rénovation énergétique est un processus complexe et demandé.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock