Opération coup de poing ce lundi 26 février à Paris, par le mouvement Riposte alimentaire. Assis par terre, les mains collées sur la chaussée, les militants ont protesté contre la coupe budgétaire de MaPrimeRénov’.

La réduction du budget MaPrimeRénov’ annoncée le 18 février par Bruno Le Maire a mis le feu aux poudres. D’abord dans le bâtiment, puis parmi les militants du climat.

En témoigne l’opération coup de poing de Riposte alimentaire, anciennement Dernière Rénovation. Sept militants du mouvement ont bloqué, ce lundi 26 février, l’avenue de la Grande-Armée à Paris, à Porte Maillot.

Vêtus de gilets oranges estampillés « Riposte alimentaire », ils se sont assis sur un passage piéton à 9h15, leurs mains collées à l’asphalte. Le même modus operandi que celui appliqué fin 2022, lorsque le budget pour financer la rénovation énergétique, voté par les parlementaires, a été rejété par le gouvernement.

Les militants ont ainsi empêché la circulation dans le sens banlieue-Paris, vers l'Arc de Triomphe. Au bout de trois quarts d'heure, la police est intervenue. Les forces de l’ordre ont décollé les mains de cinq d'entre eux avec un dissolvant, avant d’interpeller l’ensemble des manifestants.

« Le gouvernement revient sur ses promesses »

« Si aujourd’hui je bloque la route, c’est parce qu’on n’a pas le choix : les moyens légaux ne fonctionnent plus, et chaque seconde compte », justifie une militante du mouvement, Sasha, 24 ans, dans une vidéo diffusée sur le réseau social X, sous un tonnerre de klaxons.

« Chaque jour, un paysan se suicide et 32 % des Français sautent un repas faute de moyens. Je n’en peux plus de voir ça. Alors j’ai décidé de prendre mes responsabilités en tant que citoyenne, et de bloquer la route aux côtés de Dernière Rénovation et Riposte Alimentaire, pour exiger la mise en place d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation Durable », poursuit-elle.

Sasha, 24 ans, citoyenne soutenant Riposte Alimentaire et ayant participé au blocage de ce matin, témoigne. #A22Network#RiposteAlimentaire [1] pic.twitter.com/V5SiQEk7H7 — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) February 26, 2024

Mais quel rapport avec la coupe budgétaire sur l’aide MaPrimeRénov’ ? « La rénovation thermique des bâtiments est une avancée majeure de justice sociale en plus de faire face à la crise climatique », argue Rachel, assise par terre, le cou enchaîné à celui de Sasha. « Le gouvernement revient sur ses promesses en reprenant un milliard sur les 1,6 milliard promis », sur l’enveloppe MaPrimeRénov’.

Pourtant fixé comme « priorité absolue » par le gouvernement, le budget accordé à la transition écologique a été le plus concerné par ces rabotages. Ces derniers visent des économies de 10 milliards d’euros, et ainsi rattraper la dernière révision à la baisse de la croissance française.



Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : X @riposte_alim