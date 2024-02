Le budget MaPrimeRénov' raboté d'un milliard d'euros

Alors que la croissance française s’est révélée moins dynamique qu’espéré, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire annonce un plan pour économiser 10 milliards d’euros. Le budget MaPrimeRénov’, qui devait être porté à 4 milliards d’euros en 2024, sera finalement amputé d’un milliard d’euros.

Ce dimanche, le ministre de l’Économie et des Finances annonçait une croissance du PIB de la France revue à 1 % pour 2024, au lieu de 1,4 % initialement prévu. Dans ce contexte, Bruno Le Maire a annoncé des coupes budgétaires pour économiser 10 milliards d’euros.

5 milliards d’euros devraient notamment être économisés directement via les dépenses de fonctionnement des différents ministères, et les 5 autres milliards à travers les politiques publiques.

MaPrimeRénov’ : 600 millions d’euros supplémentaires au lieu d’1,6 milliard

Du côté du ministère de la Transition écologique, le dispositif MaPrimeRénov’ sera notamment amputé d’1 milliard d’euros. Alors que son budget devait être porté à 4 milliards d’euros pour 2024, grâce à un abondement d’1,6 milliard d’euros, MaPrimeRénov’ ne disposera finalement que de 600 millions d’euros supplémentaires, soit un total de 3 milliards d’euros pour l’année en cours.

« Il y aura toujours une augmentation de 600 millions d’euros, mais nous récupérons 1 milliard, sur un dispositif dont les montants ont été multiplié par 7 entre 2020 et 2024 », a souligné Bruno Le Maire.

Cette annonce a suscité la colère d’Olivier Salleron, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

« MaPrimeRénov' : on rase gratis le jeudi et on hache menu le dimanche ! Idem pour le logement neuf : pas de vision, pas de cohérence. Les Français ne le méritent pas monsieur le Premier ministre », a réagi le président de la FFB dans un tweet.

A peine deux mois après le vote d'une loi de finances assez défavorable au #bâtiment et au #logement, le ministre de l'Economie @Economie_Gouv vient d'annoncer revenir largement sur la seule… pic.twitter.com/lnp0aacwKD — FFB (@FFBatiment) February 19, 2024

Pour la CAPEB, le problème n’est pas tant la réduction du budget, mais plutôt la nécessaire révision du dispositif, alors que la confédération craint une chute des demandes de travaux de rénovation énergétique engagés par les ménages en 2024, après -7 % déjà enregistrés par l’ANAH en 2023.

« Avec plusieurs centaines de millions d’euros non consommés de l’enveloppe MaPrimeRénov en 2023, l’urgence en 2024 n’est pas budgétaire mais la révision immédiate du dispositif », a ainsi résumé la CAPEB, réagissant aux annonces de Bruno Le Maire.

De grandes attentes sur la simplification de MaPrimeRénov’

Pour rappel, le 15 février dernier, la FFB et la CAPEB avait été reçues par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et Guillaume Kasbarian, ministre délégué au Logement. À l’issue des échanges, Olivier Salleron et Jean-Christophe Repon s’étaient réjouis d’une promesse de simplification des conditions d’accès au dispositif MaPrimeRénov’, avec des annonces attendues dans les 15 jours suivants.

« La réunion de travail que la CAPEB a eue sur ses propositions avec Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian, le 15 janvier, a révélé la ferme volonté des ministres d’assouplir les modalités actuelles d’engagement des travaux de rénovation énergétique. Les arbitrages sont attendus début mars et, souhaitons le, devraient être à même de relancer le nombre de travaux engagés », a rappelé la CAPEB.

Claire Lemonnier

Photo de une : TF1 - Bruno Le Maire