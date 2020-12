A l'issue d'un appel à projet lancé dans le cadre du plan France Relance, prévoyant un budget de 4 milliards d'euros pour la rénovation de bâtiments publics, une sélection avait été menée par le gouvernement et les préfets de régions fin octobre. Le gouvernement a annoncé ce lundi avoir sélectionné 4 214 projets pour un total de 2,7 milliards d'euros, et axé son programme autour des universités et autres bâtiments liés à l'enseignement supérieur, dont certains logements étudiants.

Le 7 septembre dernier, le ministère de l'Economie et de l'Enseignement lançaient deux appels à projets, visant d'une part à rénover des bâtiments publics appartenant à l'Etat, et et d'autre part des établissements d'enseignement. Ces deux appels à projet s'inscrivaient dans le cadre du plan France Relance, prévoyant une enveloppe totale de 4 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Dès le 20 octobre, le ministère de l'Economie et de l'Enseignement se félicitaient du succès de ces appels à projets. Plus de 6 000 candidatures avaient alors été proposées, représentant un total de 8,4 milliards d'euros, soit plus que le double du budget prévu. Ces candidatures concernaient aussi bien des préfectures, des commissariats, des gendarmeries, des casernes, que des universités, ou des bâtiments des CROUS (logements et restauration).

Face au succès de cet appel à projet, le gouvernement a donc du procéder à une sélection, aidé par les préfets de régions. Les critères de sélection portant notamment sur les gains énergétiques les plus importants et une mise en œuvre rapide.

A l'issue de cette sélection, le gouvernement a annoncé ce lundi 14 décembre, à l'occasion de la conférence nationale sur l'immobilier stratégique, avoir retenu 4 214 projets concernant la rénovation énergétique de bâtiments publics appartenant à l'Etat, pour un total de 2,7 milliards d'euros – ce plan ne concernant que les bâtiments appartenant directement à l'Etat, et non ceux appartenant aux collectivités locales (comme les écoles), qui font de leur côté l'objet d'une autre enveloppe.

La moitié de l'enveloppe prévue pour l'enseignement supérieur

Le gouvernement a de son côté précisé avoir particulièrement misé sur la rénovation d'universités et d'établissements de la sphère de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme les logements étudiants, pour montrer son soutien aux jeunes, victimes importantes de la crise. Cet axe concernera 1 054 projets, pour un total d'1,3 milliards d'euros, soit la moitié de l'enveloppe prévue.

« C’est un message fort envoyé à la jeunesse et à l’ensemble de la communauté universitaire et scientifique (…). Ce montant exceptionnel en faveur de la transition énergétique va contribuer à la transformation des campus et des lieux de vie et de formation des étudiants », a notamment réagit Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur.

Soucieux d'agir sur l'ensemble du territoire, y compris ultra-marin, le gouvernement annonce par ailleurs que 237 projets concernent l'Outre-Mer, pour un budget de 161 millions d'euros, soit 6 % de l'enveloppe.

L'objectif final étant de relancer l'économie en faisant travailler des TPE et PME, de créer 20 000 emplois dans le secteur de la rénovation énergétique d'ici 2023, et de réduire les émissions de CO2 du parc immobilier de l'Etat.

« Alors que les bâtiments sont responsables du quart des émissions de gaz à effet de serre en France et que l’immobilier de l’Etat représente un parc d’une ampleur exceptionnelle (97 millions de m2 et 191 000 bâtiments), l’Etat doit prendre une large part dans l’effort national de réduction des consommations énergétiques et de l’empreinte carbone », a notamment rappelé le gouvernement par le biais d'un communiqué de presse.

La liste des projets sélectionnés par département est à retrouver ici.

Claire Lemonnier